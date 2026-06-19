Россиян научили искусству отдыхать на диване без усталости и лишней нагрузки на спину

После рабочего дня многие проводят время на диване за чтением, просмотром телевизора или листанием ленты соцсетей. Однако привычные позы для отдыха могут привести к дискомфорту, хроническому напряжению мышц и проблемам со спиной. Руководитель управления продуктом компании MOON Ангелина Логинова рассказала Life.ru, как отдыхать с большим комфортом и на что обращать внимание при выборе мебели.

По словам эксперта, важна не только поза, но и сам диван. Нередко человек принимает неестественное положение из-за слишком мягкого или жёсткого сиденья, неудобных подлокотников или неподходящего наклона спинки.

Мы вынуждены подстраивать тело под мебель, чтобы снизить нагрузку на мышцы и позвоночник. Это даёт расслабление в моменте, но на долгой дистанции может негативно сказаться на здоровье и ухудшить самочувствие. Ангелина Логинова Руководитель управления продуктом компании MOON

Эксперт выделила три наиболее неудачные позы для отдыха на диване: сидя с округлённой спиной, лёжа на спине с головой на подлокотнике и лёжа на животе.

Положение с сутулой спиной может привести к постоянному мышечному напряжению. Лежать на спине, используя подлокотник вместо опоры для шеи, тоже не рекомендуется — такая поза нередко вызывает дискомфорт в шейном отделе. Самой неблагоприятной Логинова назвала позу на животе, поскольку она создаёт дополнительную нагрузку одновременно на шею и поясницу.

«Если вы постоянно скручиваетесь, сутулитесь или подкладываете подушки ради удобства, это явный сигнал: выбранный диван не подходит вам по эргономике и не обеспечивает правильной поддержки спины и шеи», – отметила руководитель управления продуктом.

В качестве временного решения она рекомендует использовать дополнительные подушки под поясницу, шею или между коленями — это поможет снизить нагрузку на позвоночник.

При выборе нового дивана эксперт советует обратить внимание на модели с многослойным наполнением: плотным основанием из пенополиуретана и более эластичным верхним слоем. Также подходят варианты с высокоэластичным пенополиуретаном и пружинным блоком, которые помогают сохранять стабильную поддержку при регулярном использовании.

Для ежедневного сна лучше выбирать диваны средней жёсткости с упругим сиденьем, устойчивым основанием и спинкой, поддерживающей не только плечи, но и поясничную область. Дополнительный комфорт могут обеспечить пуфы, оттоманки или модели с раскладывающимися модулями, которые позволяют чаще менять положение тела и уменьшать нагрузку на поясницу.

«Правильный выбор дивана — это основа ежедневного комфорта. Важно обращать внимание не только на внешний вид мебели, но и на её конструктивные особенности: жёсткость, качество наполнителей и поддержку спины», — подчеркнула Логинова.

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