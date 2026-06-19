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Регион
19 июня, 06:17

Перекрытая после атаки на НПЗ улица Капотня снова открыта для авто

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krasula

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krasula

В юго-восточном округе Москвы восстановили движение транспорта на улице Капотня, закрытое после падения обломков БПЛА на НПЗ. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

«Движение открыто на улице Капотня», — говорится в официальном сообщении.

На юго-востоке Москвы временно перекрыли движение по нескольким улицам
На юго-востоке Москвы временно перекрыли движение по нескольким улицам

Днём ранее в Москве ограничения движения и перекрытия вводились в отдельных районах для работы экстренных служб и обеспечения безопасности. Россия пережила массированную воздушную атаку ВСУ в ночь на 18 июня — средства ПВО сбили 555 украинских беспилотников самолётного типа над 19 регионами. Удар по столице стал крупнейшим за последние два года — над Москвой уничтожено 180 дронов. Несколько аппаратов всё же долетели до московского НПЗ.

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Андрей Бражников
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