Перекрытая после атаки на НПЗ улица Капотня снова открыта для авто
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В юго-восточном округе Москвы восстановили движение транспорта на улице Капотня, закрытое после падения обломков БПЛА на НПЗ. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.
«Движение открыто на улице Капотня», — говорится в официальном сообщении.
Днём ранее в Москве ограничения движения и перекрытия вводились в отдельных районах для работы экстренных служб и обеспечения безопасности. Россия пережила массированную воздушную атаку ВСУ в ночь на 18 июня — средства ПВО сбили 555 украинских беспилотников самолётного типа над 19 регионами. Удар по столице стал крупнейшим за последние два года — над Москвой уничтожено 180 дронов. Несколько аппаратов всё же долетели до московского НПЗ.
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