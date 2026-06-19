СВР раскрыла содержание закрытых разговоров еврочиновников насчёт Украины
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Включение Украины в состав Евросоюза в среднесрочной перспективе полностью исключено. Об этом заявило пресс-бюро СВР России со ссылкой на поступающие в службу данные.
Как утверждается, европейские чиновники прямо говорят об этом во время неофициальных контактов.
Среди главных препятствий ведомство назвало разрушенную экономику, масштабную коррупцию и продолжающийся конфликт с Россией.
Кроме того, по версии СВР, в европейских столицах опасаются усиления праворадикальных движений после возможного присоединения Украины.
В последнее время тема возможного вступления Украины в Евросоюз вновь стала предметом споров и противоречивых заявлений. В Киеве и Брюсселе продолжают говорить о продвижении по пути евроинтеграции, однако конкретные сроки членства не называются, а внутри ЕС сохраняются разногласия по поводу готовности страны и условий дальнейших переговоров.
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