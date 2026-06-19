Включение Украины в состав Евросоюза в среднесрочной перспективе полностью исключено. Об этом заявило пресс-бюро СВР России со ссылкой на поступающие в службу данные.

Как утверждается, европейские чиновники прямо говорят об этом во время неофициальных контактов.

Среди главных препятствий ведомство назвало разрушенную экономику, масштабную коррупцию и продолжающийся конфликт с Россией.

Кроме того, по версии СВР, в европейских столицах опасаются усиления праворадикальных движений после возможного присоединения Украины.