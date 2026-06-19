FT назвала респираторную инфекцию причиной больничного Набиуллиной

Глава Банка России Эльвира Набиуллина пропустила несколько публичных мероприятий из-за тяжёлой респираторной инфекции. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на трёх источников.

Ранее председатель ЦБ не выступила на Петербургском международном экономическом форуме и не приняла участие в конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка. В регуляторе сообщали, что она находится на больничном.

В Кремле подчёркивали, что не обсуждают состояние здоровья Набиуллиной и не считают её отсутствие поводом для конспирологических версий.

Одновременно FT пишет, что на фоне её отсутствия в правительстве якобы обсуждают возможное переустройство Центробанка после окончания полномочий Набиуллиной в июне 2027 года.

По данным источников издания, среди рассматриваемых вариантов — перераспределение части функций регулятора между несколькими структурами и изменение подхода к борьбе с инфляцией. Официального подтверждения этих обсуждений нет.

В числе возможных кандидатов на пост главы ЦБ FT называет Максима Орешкина и Петра Фрадкова. Набиуллина руководит Банком России с 2013 года.