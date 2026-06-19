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19 июня, 12:46

«Неопределённость вокруг будущего»: Почему договорённости США и Ирана не внушают доверия

Юрист Жданов: Меморандум Трампа с Ираном — закамуфлированный акт о капитуляции

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Будущее дистанционное подписание президентом США Дональдом Трампом меморандума с Ираном и перспективы возможной сделки в мировом сообществе встречают скептические оценки. На фоне этого обсуждаются вопросы устойчивости подобных договорённостей и их реальной перспективы, а также то, как долго они могут сохраняться после громких заявлений.

Как отметил заведующий кафедрой международного права РГСУ, доктор юридических наук, профессор Юрий Жданов, запланированные переговоры в Швейцарии оказались фактически сорваны, что лишь усилило неопределённость вокруг будущего соглашений.

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По его оценке, последствия последних событий вокруг американо-иранской повестки могут оказаться крайне тяжёлыми для политических позиций Дональда Трампа. Его ресурсы и политический капитал были израсходованы, при этом внутриполитическая ситуация в США стала более напряжённой, что отражается как на экономике, так и на рейтинге президента.

«Подписание невнятного меморандума с Ираном и заключение с ним «сделки» — закамуфлированный акт о капитуляции. Ведь всем очевидно, что дальнейшее продолжение войны с Ираном вряд ли принесёт Америке успех», — цитирует эксперта сайт MK.ru.

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Напомним, мирные переговоры между США и Ираном, запланированные на 19 июня на швейцарском курорте Бюргеншток, не состоятся. В МИД Ирана выразили сомнения в необходимости отдельной церемонии, поскольку президенты Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан уже подписали документ по отдельности 17 июня.

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Борис Эльфанд
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