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Регион
19 июня, 12:37

В Анапе разрешение на открытие сезона получили 58 пляжей

Пляж в Анапе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Albina Tiplyashina

Пляж в Анапе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Albina Tiplyashina

Разрешение на открытие пляжного сезона в Анапе получили 58 пляжей, ещё десять проходят экспертизу. Об этом сообщается в канале правительства РФ.

«Уже получили все разрешительные документы 58 пляжей. Ещё десять проходят экспертизу», — говорится в сообщении.

Продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. На пляжах Анапы отсыпают дополнительный слой чистого песка. Контроль за работами ведёт Роспотребнадзор.

Специалисты собрали 1280 мешков с загрязнённым грунтом на пляжах в районе Туапсе
Специалисты собрали 1280 мешков с загрязнённым грунтом на пляжах в районе Туапсе

Ранее в Туапсе завершили ликвидацию разлива нефти после атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод. По данным Роспотребнадзора, превышений содержания опасных веществ в воде и воздухе не зафиксировано. Курортный сезон в Анапе официально открылся 1 июня. Любителям пляжного отдыха предложат 4,5 километра песчаной береговой линии. Из них один километр находится в Витязево, а 3,5 — от Лечебного пляжа до санатория «Бимлюк». Кроме того, доступны все галечные пляжи.

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Александра Мышляева
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