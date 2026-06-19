В Анапе разрешение на открытие сезона получили 58 пляжей

Разрешение на открытие пляжного сезона в Анапе получили 58 пляжей, ещё десять проходят экспертизу. Об этом сообщается в канале правительства РФ.

«Уже получили все разрешительные документы 58 пляжей. Ещё десять проходят экспертизу», — говорится в сообщении.

Продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. На пляжах Анапы отсыпают дополнительный слой чистого песка. Контроль за работами ведёт Роспотребнадзор.