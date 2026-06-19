В Минске подтвердили данные о гибели беременной в автобусе под Брянском

Погибшая при атаке украинского дрона на автобус с детьми в Брянской области женщина была беременна. Об этом сообщил постпред Белоруссии при СНГ Игорь Назарук, подтвердив ранее опубликованную информацию.

«Как установили наши специалисты, она была беременна», — сказал белорусский чиновник. По его словам, ВСУ устроили этот зверский теракт с одной целью — втянуть Минск в боевые действия.