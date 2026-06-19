В Минске подтвердили данные о гибели беременной в автобусе под Брянском
Автобус, подвергшийся атаке дрона ВСУ в Брянской области. Обложка © Telegram / СК Белоруссии
Погибшая при атаке украинского дрона на автобус с детьми в Брянской области женщина была беременна. Об этом сообщил постпред Белоруссии при СНГ Игорь Назарук, подтвердив ранее опубликованную информацию.
«Как установили наши специалисты, она была беременна», — сказал белорусский чиновник. По его словам, ВСУ устроили этот зверский теракт с одной целью — втянуть Минск в боевые действия.
Как ранее писал Life.ru, погибшая при атаке ВСУ на автобус в Брянской области была беременна. Трагедия произошла 17 июня — украинский дрон ударил по транспортному средству с воспитанниками спортшколы и танцевальной студии из белорусской Речицы, ехавшими на отдых в Геленджик. Погибшая беременная женщина числилась в группе сопровождающей. Пострадали восемь человек, включая шестерых несовершеннолетних, они получили ранения разной степени тяжести.
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