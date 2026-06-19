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19 июня, 13:11

Болельщики разогрели аренду в США: где ночь на ЧМ-2026 стоит больше тысячи долларов

ЧМ-2026 втрое поднял цены на аренду жилья в Канзас-Сити

Чемпионат мира по футболу резко увеличил спрос на краткосрочную аренду жилья в американских городах, принимающих матчи. Сильнее всего цены выросли там, где гостиничного фонда оказалось недостаточно для наплыва болельщиков.

Главным примером стал Канзас-Сити. По данным РБК Недвижимость, спрос на посуточное жильё там увеличился как минимум вдвое, а стоимость ночи подскочила с прошлогодних 150–190 до 500–1100 долларов.

Заметное подорожание зафиксировали и в других городах. В Нью-Йорке и Нью-Джерси цены выросли примерно на 70%, в Майами — на 65–70%, а в Филадельфии — в полтора раза.

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В Атланте, Далласе и Лос-Анджелесе аренда стала дороже примерно на треть. При этом развитая туристическая инфраструктура помогла этим городам избежать серьёзного дефицита мест.

В некоторых регионах власти временно ослабили требования к владельцам жилья. Например, в Канзас-Сити регистрационный сбор для сдающих недвижимость снизили с 200 до 50 долларов, а агрегаторы предлагали новым арендодателям бонусы до 750 долларов.

Дополнительное предложение лишь частично сдержало рост стоимости. Во многих городах номера и квартиры забронировали задолго до начала турнира, а владельцы недвижимости вышли на рынок в расчёте на повышенный спрос.

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После завершения чемпионата эксперты ожидают резкого охлаждения. Объекты, которые начали сдавать исключительно ради футбольного ажиотажа, столкнутся с падением загрузки и конкуренцией за туристов.

К осени цены могут вернуться к обычным значениям. Часть собственников уйдёт обратно в долгосрочную аренду, а муниципальные власти, вероятно, вновь ужесточат лицензирование и контроль за краткосрочной сдачей жилья.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике и стал самым масштабным в истории турнира: впервые в нём участвуют 48 сборных. Однако мундиаль ещё до старта регулярно критиковали за дороговизну для болельщиков. Претензии касались не только билетов: фанаты жаловались на цены на проживание, мерч и дополнительные услуги, а теперь — ещё и на стоимость еды и напитков на аренах.

Последние новости с 23-го чемпионата мира по футболу ФИФА, который проходит в США, Мексике и Канаде, читайте в специальном разделе Life.ru.

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Марина Фещенко
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