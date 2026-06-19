«Хотите договориться или угрожать?» Каллас задали неудобный вопрос после наезда на Россию

Заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о необходимости возложить на Россию некие «обязательства» не будет способствовать продвижению переговорного процесса, заявила в беседе с «Газетой.ru» первый зампред думского комитета по международным делам Светлана Журова.

Она напомнила, что в Европе пока не определились с политиком, который мог бы представлять Брюссель в диалоге с Москвой. При этом уже звучат заявления о возможных «обязательствах» в адрес нашей страны, что выглядит преждевременным.

«Приедут они к нам с чем? С претензиями опять или договариваться о том, что мы партнёры, мы на одном языке разговариваем? С угрозами нам как-то не очень», — подчеркнула парламентарий.