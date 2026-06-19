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Регион
19 июня, 14:57

«Хотите договориться или угрожать?» Каллас задали неудобный вопрос после наезда на Россию

Депутат Журова раскритиковала Каю Каллас за угрозы в адрес России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о необходимости возложить на Россию некие «обязательства» не будет способствовать продвижению переговорного процесса, заявила в беседе с «Газетой.ru» первый зампред думского комитета по международным делам Светлана Журова.

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Она напомнила, что в Европе пока не определились с политиком, который мог бы представлять Брюссель в диалоге с Москвой. При этом уже звучат заявления о возможных «обязательствах» в адрес нашей страны, что выглядит преждевременным.

«Приедут они к нам с чем? С претензиями опять или договариваться о том, что мы партнёры, мы на одном языке разговариваем? С угрозами нам как-то не очень», — подчеркнула парламентарий.

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Напомним, ранее Кая Каллас устроила истерику и пообещала ломать Россию «кирпичик за кирпичиком». Глава евродипломатии не сказала ничего внятного о переговорах с РФ. При этом она подверглась критике в Финляндии за русофобские призывы.

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Борис Эльфанд
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