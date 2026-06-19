МИД РФ отменил ограничения на поездки в страны Персидского залива

МИД России отменил ранее действовавшие рекомендации для граждан воздерживаться от поездок в страны Персидского залива. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. Решение связано с изменением ситуации в регионе после заключения меморандума между США и Ираном.

В МИД отметили, что в этих условиях больше нет необходимости сохранять прежние ограничения для частных поездок россиян. Речь идёт о странах — членах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива: Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Саудовской Аравии.