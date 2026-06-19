МИД РФ отменил ограничения на поездки в страны Персидского залива
Здание МИД России в Москве. Обложка © Life.ru
МИД России отменил ранее действовавшие рекомендации для граждан воздерживаться от поездок в страны Персидского залива. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. Решение связано с изменением ситуации в регионе после заключения меморандума между США и Ираном.
В МИД отметили, что в этих условиях больше нет необходимости сохранять прежние ограничения для частных поездок россиян. Речь идёт о странах — членах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива: Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Саудовской Аравии.
Напомним, мирные переговоры между США и Ираном, запланированные на 19 июня на швейцарском курорте Бюргеншток, не состоялись. В МИД Ирана выразили сомнения в необходимости отдельной церемонии, поскольку президенты Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан уже подписали документ по отдельности 17 июня. Однако скептики выражают опасения и полагают, что договорённости могут быть временными и не такими надёжными для обеспечения безопасности в регионе.
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