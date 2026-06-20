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Регион
20 июня, 09:04

Более 20 человек наказали за подготовку покушений и угрозы руководству РКН

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

К уголовной ответственности привлекли больше 20 человек, причастных к подготовке покушений и угрозам в адрес руководства Роскомнадзора. Об этом сообщили ФСБ.

«Органами безопасности к уголовной ответственности привлечено более 20 лиц, высказывавших угрозы и планировавших покушения на руководителей Роскомнадзора», — информирует спецслужба.

В ФСБ добавили, что поступающая информация свидетельствует о продолжении активной работы украинских спецслужб по вербовке российской молодёжи. Цель — вовлечь их в экстремистские и террористические преступления, в том числе против командного состава Минобороны, участвующих в спецоперации.

В апреле ФСБ сообщила о задержании семи человек, готовивших теракт против руководства Роскомнадзора в Москве. Группой руководил житель Москвы 2004 года рождения. При задержании он оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован (ликвидирован). Позже спецслужба и СК отчитались о задержании ещё двух жителей столичного региона. Их подозревают в проведении «акций устрашения» у домов руководства.

ФСБ показала видео задержания жителя Подмосковья, запугивающего военных
ФСБ показала видео задержания жителя Подмосковья, запугивающего военных

Сегодня стало известно, что российские силовики задержали ещё одного жителя Московской области, завербованного украинскими спецслужбами. По заданию куратора, который представился сотрудником коллекторского агентства в Telegram, он кошмарил трёх военных Минобороны за 100 долларов.

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Наталья Афонина
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