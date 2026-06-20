Более 20 человек наказали за подготовку покушений и угрозы руководству РКН

К уголовной ответственности привлекли больше 20 человек, причастных к подготовке покушений и угрозам в адрес руководства Роскомнадзора. Об этом сообщили ФСБ.

«Органами безопасности к уголовной ответственности привлечено более 20 лиц, высказывавших угрозы и планировавших покушения на руководителей Роскомнадзора», — информирует спецслужба.

В ФСБ добавили, что поступающая информация свидетельствует о продолжении активной работы украинских спецслужб по вербовке российской молодёжи. Цель — вовлечь их в экстремистские и террористические преступления, в том числе против командного состава Минобороны, участвующих в спецоперации.

В апреле ФСБ сообщила о задержании семи человек, готовивших теракт против руководства Роскомнадзора в Москве. Группой руководил житель Москвы 2004 года рождения. При задержании он оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован (ликвидирован). Позже спецслужба и СК отчитались о задержании ещё двух жителей столичного региона. Их подозревают в проведении «акций устрашения» у домов руководства.

Сегодня стало известно, что российские силовики задержали ещё одного жителя Московской области, завербованного украинскими спецслужбами. По заданию куратора, который представился сотрудником коллекторского агентства в Telegram, он кошмарил трёх военных Минобороны за 100 долларов.