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20 июня, 13:40

«Жизнь надоела»: На видео сняли жуткое признание 19-летнего убийцы из ТЦ в Краснодаре

19-летний убийца из ТЦ в Краснодаре объяснил нападение — ему надоела жизнь

Обложка © Telegram / ЧП Краснодар

Обложка © Telegram / ЧП Краснодар

Первые кадры после задержания нападавшего на ТЦ West Mall в Краснодаре появились в Сети. На них 19-летний молодой человек заявил, что решил совершить преступление, потому что ему надоела жизнь.

Первые кадры после задержания нападавшего на ТЦ West Mall в Краснодаре. Видео © Telegram / ЧП Краснодар

«Жизнь надоела», — заявил преступник, когда его задержали очевидцы в детской зоне торгового центра.

Нападавший убил двух человек, ранил минимум семерых. На вопрос, зачем он это сделал, мужчина не смог дать внятного ответа.

Планировал напасть на детей? Устроившего поножовщину в краснодарском ТЦ взяли в игровой зоне
Планировал напасть на детей? Устроившего поножовщину в краснодарском ТЦ взяли в игровой зоне

Напомним, мужчина с мачете целенаправленно пришёл в ТЦ West Mall в Краснодаре, чтобы наносить людям травмы. В результате нападения, по данным СМИ, минимум семь человека пострадали, два посетителя погибли. Перед нападением в торговом центре произошёл взрыв самодельного устройства. Первым пострадал охранник на входе — его ранили ещё до того, как началась основная атака.

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Наталья Афонина
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