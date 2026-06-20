«Жизнь надоела»: На видео сняли жуткое признание 19-летнего убийцы из ТЦ в Краснодаре

Первые кадры после задержания нападавшего на ТЦ West Mall в Краснодаре появились в Сети. На них 19-летний молодой человек заявил, что решил совершить преступление, потому что ему надоела жизнь.

Первые кадры после задержания нападавшего на ТЦ West Mall в Краснодаре. Видео © Telegram / ЧП Краснодар

«Жизнь надоела», — заявил преступник, когда его задержали очевидцы в детской зоне торгового центра.

Нападавший убил двух человек, ранил минимум семерых. На вопрос, зачем он это сделал, мужчина не смог дать внятного ответа.