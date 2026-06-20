Сотрудники МФЦ в Краснодаре защитили три десятка посетителей от безумца с мачете

Сотрудники многофункционального центра в Краснодаре спасли от нападения около 30 человек, спрятав их в служебном помещении. Об этом пишет Baza.

Одной из тех, кто успел добежать до убежища, оказалась девушка с ранением в шею. Момент нападения, когда 19-летний злоумышленник выскочил из туалетной комнаты с криками и начал расправу, застал её врасплох. Всё лицо пострадавшей было залито кровью, а порез она зажимала ладонью.

По свидетельствам очевидцев, внутри укрытия царила гнетущая тишина. Перепуганные люди старались не проронить ни звука, чтобы не выдать своего местонахождения.

Находившиеся в помещении слышали, что творилось снаружи. До них доносились крики и звук сработавшего самодельного взрывного устройства. Всё это время персонал центра продолжал удерживать ситуацию под контролем, сохраняя жизни граждан.