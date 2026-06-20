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20 июня, 13:59

Продавец три часа прятал у себя 20 человек от убийцы с мачете в ТЦ Краснодара

Обложка © west-mall.com

Обложка © west-mall.com

Продавец одного из магазинов в ТЦ Краснодара рассказал, как спасал людей во время нападения. Он поделился подробностями с журналистом 93.RU.

Мужчина вышел в туалет на первом этаже и услышал крики, а сразу после этого увидел женщину с окровавленным лицом. Продавец заметил рядом детей, женщин и сотрудников с островков и начал запускать их в свой магазин.

«Со мной в магазине пряталось около 20 человек. Если кто-то проходил мимо — открывали, запускали. Мы просидели там примерно три часа. Не было информации, поймали ли его. Когда мы вышли, тут стояла полиция. Видел, что стоит скорая помощь», — рассказал он.

Сотрудники МФЦ в Краснодаре защитили три десятка посетителей от безумца с мачете
Сотрудники МФЦ в Краснодаре защитили три десятка посетителей от безумца с мачете

Напомним, сегодня злоумышленник с мачете ворвался в краснодарский ТЦ West Mall. Сначала в здании сработало самодельное взрывное устройство. Охранник на входе получил ранение до того, как началась основная атака. Одна женщина погибла, ещё четверо пострадали, секьюрити госпитализирован в критическом состоянии. Задержанный (19 лет) объяснил свои действия местью за постоянные обиды.

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Александра Мышляева
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