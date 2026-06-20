МАГАТЭ: Подключение Запорожской АЭС в внешнему энергоснабжению восстановлено
Запорожская АЭС. Обложка © Wikipedia
Внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) восстановлено. Об этом сообщило МАГАТЭ в соцсети Х.
«ЗАЭС вновь была подсоединена к электросети сегодня в 17:50 местного времени, через 4,5 часа после потери внешнего электроснабжения», — говорится в сообщении агентства.
Напомним, ранее транспортный цех ЗАЭС подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Зафиксировано не менее 14 ударов. При атаке БПЛА погиб сотрудник станции. Пожар на Запорожской АЭС тушили целую ночь.
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