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20 июня, 17:51

МАГАТЭ: Подключение Запорожской АЭС в внешнему энергоснабжению восстановлено

Запорожская АЭС. Обложка © Wikipedia

Запорожская АЭС. Обложка © Wikipedia

Внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) восстановлено. Об этом сообщило МАГАТЭ в соцсети Х.

«ЗАЭС вновь была подсоединена к электросети сегодня в 17:50 местного времени, через 4,5 часа после потери внешнего электроснабжения», — говорится в сообщении агентства.

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Напомним, ранее транспортный цех ЗАЭС подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Зафиксировано не менее 14 ударов. При атаке БПЛА погиб сотрудник станции. Пожар на Запорожской АЭС тушили целую ночь.

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Александра Мышляева
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