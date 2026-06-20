МАГАТЭ: Подключение Запорожской АЭС в внешнему энергоснабжению восстановлено

Внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) восстановлено. Об этом сообщило МАГАТЭ в соцсети Х.

«ЗАЭС вновь была подсоединена к электросети сегодня в 17:50 местного времени, через 4,5 часа после потери внешнего электроснабжения», — говорится в сообщении агентства.