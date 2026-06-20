Владимир Зеленский сознательно делает выбор в пользу нагнетания напряжённости, а не поиска мира. Такое мнение в соцсети X высказал глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, комментируя возвращение экс-комиком ордена Белого орла Польше.

«Зеленский предпочитает миротворчеству постоянную эскалацию. Этот эскалационный подход неверен и ставит мир под угрозу», - написал он.

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