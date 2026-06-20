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Регион
20 июня, 18:59

«Ставит мир под угрозу»: Дмитриев прокомментировал скандал с возвратом ордена Белого орла Польше

Дмитриев: Зеленский предпочитает непрерывную эскалацию миротворчеству

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский сознательно делает выбор в пользу нагнетания напряжённости, а не поиска мира. Такое мнение в соцсети X высказал глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, комментируя возвращение экс-комиком ордена Белого орла Польше.

«Зеленский предпочитает миротворчеству постоянную эскалацию. Этот эскалационный подход неверен и ставит мир под угрозу», - написал он.

Уже второй экс-президент Украины сам отказался от польского ордена Белого орла
Уже второй экс-президент Украины сам отказался от польского ордена Белого орла

Напомним, международный конфликт разгорелся после того, как Зеленский присвоил подразделению ВСУ имя в честь УПА*. Президент Польши Кароль Навроцкий в ответ лишил его ордена Белого орла и потребовал изменить название. Киев ответил отказом, а Варшава сочла это провокацией. Вслед за этим несколько украинских чиновников демонстративно вернули награды, среди них — глава МИД Андрей Сибига, руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов**, посол в Польше Василий Боднар, а также экс-президент Леонид Кучма.

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*Экстремистская организация, запрещённая в России.

**Включён в список террористов и экстремистов.

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Юрий Лысенко
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