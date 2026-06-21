Устроившего резню в краснодарском ТЦ доставили на место преступления

В Краснодаре 19-летнего Григория, подозреваемого в нападении на посетителей ТЦ WestMall, привезли на место преступления для проведения следственного эксперимента. Об этом сообщает Kub Mash.

19-летнего нападавшего на ТЦ в Краснодаре привезли на следственный эксперимент. Видео © Telegram/Kub Mash

Согласно реконструкции событий, злоумышленник зашёл на фудкорт, заказал еду и скрылся в туалетной кабинке, где переоделся и подготовился. Выйдя, он кинул петарду и направился к детской игровой зоне на третьем этаже, по пути нанося удары ножом посетителям. Добравшись до площадки, он попытался её поджечь. В этот момент его обезвредил посетитель Александр, который подбежал и скрутил нападавшего.

На месте работают следователи. Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство. Подозреваемый задержан, его действия изучаются в рамках следствия. Информация о пострадавших уточняется.