Устроившего резню в краснодарском ТЦ доставили на место преступления
Обложка © Telegram / SHOT
В Краснодаре 19-летнего Григория, подозреваемого в нападении на посетителей ТЦ WestMall, привезли на место преступления для проведения следственного эксперимента. Об этом сообщает Kub Mash.
19-летнего нападавшего на ТЦ в Краснодаре привезли на следственный эксперимент. Видео © Telegram/Kub Mash
Согласно реконструкции событий, злоумышленник зашёл на фудкорт, заказал еду и скрылся в туалетной кабинке, где переоделся и подготовился. Выйдя, он кинул петарду и направился к детской игровой зоне на третьем этаже, по пути нанося удары ножом посетителям. Добравшись до площадки, он попытался её поджечь. В этот момент его обезвредил посетитель Александр, который подбежал и скрутил нападавшего.
На месте работают следователи. Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство. Подозреваемый задержан, его действия изучаются в рамках следствия. Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, мужчина с мачете пришёл в ТЦ West Mall в Краснодаре, чтобы напасть на людей, — женщина погибла, четверо ранены, охранник в критическом состоянии. Перед атакой взорвалось самодельное устройство. Нападавшего задержали, при нём было 8 ножей и 5 СВУ. Возбуждено дело, он признал вину, ему грозит до 20 лет.
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