Задержавший нападавшего с ножом в ТЦ Краснодара оказался участником СВО

Задержавший мужчину с ножом в торговом центре Краснодара оказался участником СВО и кавалером ордена Мужества, пишет Kub Mash.

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Инцидент произошёл в ТЦ West Mall, где вооружённый нападавший устроил поджог с использованием горючей жидкости и атаковал посетителей. Среди них находился Александр — он пришёл в центр с семьёй.

Мужчина отправил беременную жену и ребёнка в безопасное место, после чего направился на шум. В игровой зоне он обнаружил нападавшего, повалил его и связал руки ремнём, после чего вывел из помещения. Очевидцы остались контролировать задержанного до приезда полиции.

Позже Александр помог раненому охраннику до прибытия медиков. Его беременную жену госпитализировали, однако врачи сообщили, что угрозы для неё и ребёнка нет.