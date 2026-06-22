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22 июня, 15:50

«Мы не посредники»: Кошта заявил, что ЕС будет давить на Россию, а не договариваться

Кошта: ЕС сосредоточен на давлении на РФ, а не на посредничестве

Антониу Кошта. Обложка © ТАСС / AP

Антониу Кошта. Обложка © ТАСС / AP

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз сейчас сосредоточен не на мирных переговорах с Россией, а на усилении давления на неё и дальнейшей поддержке Украины. По его словам, Москва пока не готова к диалогу, и ЕС не намерен выступать посредником, поскольку полностью поддерживает Киев.

«К сожалению, мы сейчас не говорим о переговорах», — сказал Кошта, отметив, что Москва, по его мнению, не готова к диалогу.

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Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Антониу Кошта связался с Кремлём для обсуждения возможности диалога с Владимиром Путиным по украинскому вопросу. Однако страны Балтии пришли в ярость из-за контактов Кошты с РФ. Германия и Франция также выступили против попыток руководства Евросоюза наладить контакты с Россией.

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Наталья Демьянова
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