«Мы не посредники»: Кошта заявил, что ЕС будет давить на Россию, а не договариваться

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз сейчас сосредоточен не на мирных переговорах с Россией, а на усилении давления на неё и дальнейшей поддержке Украины. По его словам, Москва пока не готова к диалогу, и ЕС не намерен выступать посредником, поскольку полностью поддерживает Киев.