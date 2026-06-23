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Регион
23 июня, 07:23

«Проблемы множатся»: Почему уход Стармера не спасёт лейбористов от кризиса

Эксперт Кортунов: Стармер стал бременем для лейбористов, его уход назревал давно

Обложка © ТАСС / ЕРА / TOLGA AKMEN

Обложка © ТАСС / ЕРА / TOLGA AKMEN

Отставка британского премьера Кира Стармера была неизбежна, но его уход не решит проблем партии. Такое мнение в беседе с телеканалом «Звезда» выразил политолог Андрей Кортунов.

Эксперт напомнил, что кабинет министров разваливался постепенно — ещё с апреля соратники один за другим покидали свои посты. Муниципальные выборы также показали, что лейбористы находятся в плохой форме. В этих условиях Стармер, по словам аналитика, стал для партии скорее обузой, чем активом.

Теперь партийцам нужны новые лица и свежие идеи, чтобы удержать власть и избежать досрочных выборов. Среди фаворитов на пост преемника — бывший мэр Манчестера Энди Бёрнхэм, которого Кортунов назвал «весьма харизматичным».

Однако, предупредил политолог, кому бы ни досталось кресло, будет очень трудно. Лейбористы находятся под прессингом не только консерваторов, но и крайне правых сил, набирающих вес. Очевидных решений накопившихся проблем нет.

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Напомним, 22 июня Кир Стармер официально объявил, что уходит с поста премьер-министра Великобритании. Он выступил с заявлением, в котором подтвердил своё решение сложить полномочия. В шестиминутной речи на Даунинг-стрит он сообщил, что после ухода планирует больше времени уделять семье — быть лучшим мужем для своей жены и отцом для детей. Тем временем в России назвали главного кандидата на пост премьер-министра Британии.

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Дарья Нарыкова
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