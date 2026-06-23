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Регион
23 июня, 08:45

«Останется без штанов»: Новый премьер Британии может кинуть Зеленского

Эксперт Самонкин: Лондон останется враждебным РФ, но помощь ВСУ может сократить

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Смена премьер-министра в Великобритании не изменит антироссийского курса страны, но может привести к сокращению помощи Киеву. Такое мнение в беседе с «Абзацем» выразил политолог Юрий Самонкин.

Эксперт пояснил, что Лондон рассматривает Россию как геополитического соперника, и эта позиция закреплена на уровне всей элиты, вплоть до монарха. Поэтому ждать улучшения отношений после ухода Кира Стармера не приходится.

Однако новый глава кабмина столкнётся с внутренними проблемами — ростом социального и экономического недовольства, миграционным кризисом. Это вынудит его сосредоточиться на внутреннем контуре. Финансирование Украины, по прогнозам собеседника, сначала сократится на 10–15%, а затем может снизиться до 25–30%.

Самонкин предупредил: если преемник продолжит в прежних объёмах спонсировать киевский режим в ущерб британской экономике, его политическая карьера будет столь же скоротечной, как и у предшественников.

«Проблемы множатся»: Почему уход Стармера не спасёт лейбористов от кризиса
«Проблемы множатся»: Почему уход Стармера не спасёт лейбористов от кризиса

22 июня Кир Стармер официально объявил, что уходит с поста премьер-министра Великобритании. Он выступил с заявлением, в котором подтвердил своё решение сложить полномочия. В шестиминутной речи на Даунинг-стрит он сообщил, что после ухода планирует больше времени уделять семье — быть лучшим мужем для своей жены и отцом для детей. Тем временем в России назвали главного кандидата на пост премьер-министра Британии.

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Дарья Нарыкова
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