«Останется без штанов»: Новый премьер Британии может кинуть Зеленского
Эксперт Самонкин: Лондон останется враждебным РФ, но помощь ВСУ может сократить
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Смена премьер-министра в Великобритании не изменит антироссийского курса страны, но может привести к сокращению помощи Киеву. Такое мнение в беседе с «Абзацем» выразил политолог Юрий Самонкин.
Эксперт пояснил, что Лондон рассматривает Россию как геополитического соперника, и эта позиция закреплена на уровне всей элиты, вплоть до монарха. Поэтому ждать улучшения отношений после ухода Кира Стармера не приходится.
Однако новый глава кабмина столкнётся с внутренними проблемами — ростом социального и экономического недовольства, миграционным кризисом. Это вынудит его сосредоточиться на внутреннем контуре. Финансирование Украины, по прогнозам собеседника, сначала сократится на 10–15%, а затем может снизиться до 25–30%.
Самонкин предупредил: если преемник продолжит в прежних объёмах спонсировать киевский режим в ущерб британской экономике, его политическая карьера будет столь же скоротечной, как и у предшественников.
22 июня Кир Стармер официально объявил, что уходит с поста премьер-министра Великобритании. Он выступил с заявлением, в котором подтвердил своё решение сложить полномочия. В шестиминутной речи на Даунинг-стрит он сообщил, что после ухода планирует больше времени уделять семье — быть лучшим мужем для своей жены и отцом для детей. Тем временем в России назвали главного кандидата на пост премьер-министра Британии.
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