Смена премьер-министра в Великобритании не изменит антироссийского курса страны, но может привести к сокращению помощи Киеву. Такое мнение в беседе с «Абзацем» выразил политолог Юрий Самонкин.

Эксперт пояснил, что Лондон рассматривает Россию как геополитического соперника, и эта позиция закреплена на уровне всей элиты, вплоть до монарха. Поэтому ждать улучшения отношений после ухода Кира Стармера не приходится.

Однако новый глава кабмина столкнётся с внутренними проблемами — ростом социального и экономического недовольства, миграционным кризисом. Это вынудит его сосредоточиться на внутреннем контуре. Финансирование Украины, по прогнозам собеседника, сначала сократится на 10–15%, а затем может снизиться до 25–30%.

Самонкин предупредил: если преемник продолжит в прежних объёмах спонсировать киевский режим в ущерб британской экономике, его политическая карьера будет столь же скоротечной, как и у предшественников.