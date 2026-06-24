Покинула «Лицей», получила ТЭФИ и пережила тяжёлые времена: Где сейчас Елена Перова, которой стукнуло 50

24 июня Елене Перовой исполняется 50 лет. В 90-х её знала вся страна благодаря группе «Лицей», а песни коллектива неделями не покидали радиоэфиры. После ухода из коллектива Перова не пропала с экранов: работала на телевидении, снималась в кино, участвовала в популярных шоу и успела попробовать себя сразу в нескольких профессиях. Её карьера складывалась не совсем по прямой, скорее, зигзагом. Были и громкие успехи, и неожиданные повороты, и непростые периоды, о которых артистка позже рассказывала без прикрас. В день юбилея Life.ru вспоминает, как девочка из музыкальной семьи стала одной из самых узнаваемых звёзд 90-х и чем занимается сегодня.

Детство в театральных коридорах

Елена Перова выросла в семье музыкантов и с детства была связана с творческой средой. Фото © ТАСС / Наталья Колесникова

Елена Перова родилась 24 июня 1976 года в Москве в семье музыкантов. Её отец, Вячеслав Перов, был кларнетистом, а мама, Галина Перова, играла на фортепиано. Оба работали в оркестре Московского академического театра сатиры, так что сцена для Лены с детства была обычной рабочей средой взрослых.

Позже она вспоминала, что фактически росла в театре. Это были годы, когда на сцене Театра сатиры блистали Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Ольга Аросева, Александр Ширвиндт. Девочка видела артистов не только в афишах и по телевизору, а рядом с собой. От такого родства и близости невольно и рождается желание выйти на сцену самостоятельно.

Музыкальные занятия тоже начались рано. Перова училась в музыкальной школе, а в 1986 году её старший брат Сергей привёл десятилетнюю Лену в вокально-хореографическую группу «Детский мир» под руководством композитора Валентина Овсянникова. Позже коллектив преобразовали в Московский детский театр эстрады. Именно там Перова познакомилась с Анастасией Макаревич и Изольдой Ишханишвили. Тогда это были просто девочки, которые пели, танцевали и репетировали. А через несколько лет их имена уже будут знать по всей стране.

«Лицей»: школьницы с гитарами и хит «Осень»

Елена Перова выступала в «Лицее» с 1991 по 1997 год. Песня «Осень» принесла оглушительный успех. Фото © ТАСС / Дмитрий Бурлаков

История «Лицея» началась в 1991 году. Продюсер Алексей Макаревич, бывший гитарист группы «Воскресение» и отчим Анастасии Макаревич, собрал трио из воспитанниц Детского театра эстрады. В 1993 году вышел дебютный альбом «Домашний арест», в 1994-м — пластинка «Подруга ночь». На первых порах гастроли были не такими плотными: участницы ещё заканчивали школу, поэтому концерты чаще проходили в клубах, сборных программах и телеэфирах.

Перелом случился в 1995 году. Тогда «Лицей» получил премию «Овация» в номинации «Открытие года», а в конце 95-го Алексей Макаревич написал песню «Осень». Именно она вывела группу на новый уровень. Композиция больше полугода держалась в хит-парадах, клип постоянно крутили на телевидении, а строчка «Осень, осень, ну давай у листьев спросим…» быстро стала народной.

В 1996 году группа выпустила третий альбом «Открытый занавес». Тогда же «Осень» получила премию «Стопроцентный хит» от журнала «Алла», а сам альбом вошёл в десятку самых продаваемых компакт-дисков фирмы «Союз». 26 октября 96-го года «Лицей» дал первые большие живые сольные концерты в Московском дворце молодёжи, а 20 декабря выступил в Санкт-Петербурге в БКЗ «Октябрьский».

В марте 1997 года группа вышла уже на одну из главных площадок страны — ГЦКЗ «Россия». 23 марта «Лицей» дал там два сольных концерта при полном аншлаге. Для трёх девушек, которые ещё недавно начинали с Детского театра эстрады и телевизионных программ, это был очень быстрый взлёт.

Уход из группы и «Амега»

В 1997 году Елена Перова покинула группу «Лицей» и начала строить собственную карьеру. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

В 1997 году у Перовой началась другая телевизионная история. Её брат Сергей Супонев устроил Лену ведущей детской музыкальной программы «Щас спою» на канале «ТВ Центр». Но участие в стороннем проекте стало поводом для конфликта с продюсером «Лицея», так как по условиям контракта такие работы были запрещены. После нескольких эфиров Перова покинула группу. В «Лицей» вместо неё пришла Анна Плетнёва, а сама Елена вскоре начала новую музыкальную главу. В 1998 году она стала участницей группы «Амега», созданной продюсером Андреем Грозным.

В составе «Амеги» Перова записала альбом «Вверх. Часть 1». В группе она оставалась до 2000-го. «Амега» была уже совершенно другой. Никаких школьных гитар и ностальгии по первой любви. В 2000 году Перова записала дебютный сольный альбом «Лети за солнцем». Позже были сольные проекты «Теперь я» в 2004 году и «Dаты» в 2005-м. Сама Елена писала музыку и тексты, а свой стиль определяла как поп-рок.

Телевидение: от «Жизнь прекрасна» до ТЭФИ

За работу в программе «Жизнь прекрасна» Перова получила премию ТЭФИ. Фото © ТАСС / Наталья Колесникова

После «Лицея» Перова не пыталась любой ценой держаться только за музыкальную сцену. Телевидение постепенно стало для неё привлекательной профессией. Самым заметным проектом оказалась программа «Жизнь прекрасна», которая выходила с 7 ноября 2004 года по 2 августа 2008-го на СТС, а затем на канале «Домашний» до 15 мая 2010 года. Ведущими музыкального ток-шоу были Михаил Швыдкой, Елена Перова и Левон Оганезов. Формат держался на разговорах, музыке и живом общении с гостями. Для Перовой это был удачный экранный образ: без резкой подачи и попытки перетянуть внимание на себя, но с понятной зрителю интонацией.

В 2008 году за работу в программе «Жизнь прекрасна» Перова получила премию ТЭФИ в номинации «Ведущий ток-шоу». Это важный момент в её биографии: не бывшая солистка популярной группы пришла «попробовать себя» на ТВ, а телеведущая получила профессиональное признание. Позже были и другие проекты. В 2009 году Перова стала колумнистом программы «Инфомания» на СТС. В 11-м году она дебютировала как ведущая программы «Девчата» на «России 1» вместе с Мариной Голуб, Ольгой Шелест и Туттой Ларсен. И в том же году участвовала во втором сезоне «Жестоких игр» на Первом канале, а с 6 ноября 2011 года вела «Битву интерьеров» на СТС.

Кино и сериалы

Елена Перова снималась в фильме «В движении» Филиппа Янковского и сериале «Маргоша». Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

В кино Перова пришла в начале нулевых. В 2002 году она снялась в фильме Филиппа Янковского «В движении», где сыграла Лизу Колесову. В картине также участвовали Константин Хабенский, Оксана Фандера, Оксана Акиньшина, Фёдор Бондарчук и Михаил Ефремов.

С 2008 по 2010 год Перова снималась в сериале «Маргоша» на СТС. Её героиня Анна Сомова хорошо запомнилась зрителям, а сам сериал стал одним из хитов конца нулевых. После этого Елену всё чаще воспринимали уже не только как певицу, но и как актрису с узнаваемым экранным типажом.

Личные кризисы и жизнь вне шума

Елена Перова пережила несколько тяжёлых личных потрясений. Жизнь артистки складывалась не только из творческих успехов. Фото © ТАСС / Михаил Синицын

В биографии Перовой были и тяжёлые эпизоды. В 2001 году погиб её старший брат Сергей Супонев, а в 2013-м умер его сын Кирилл, племянник Елены. Эти потери стали болезненной частью семейной истории артистки. В разные годы в СМИ также обсуждались её эмоциональное состояние и эпизоды, связанные с алкоголем. Сама Перова не раз говорила о непростых периодах в жизни и признавалась, что в момент одного из самых резонансных событий находилась во «внутреннем раздрае».

20 марта 2013 года Перова попала в ДТП в Москве: её автомобиль столкнулся с Mercedes, после чего артистку доставили в НИИ Склифосовского. После аварии обсуждали не только сам инцидент, но и состояние Перовой. Позже суд лишил её водительских прав на полтора года за управление автомобилем в состоянии опьянения. В последние годы Елена заметно реже появляется в публичном поле: она почти не участвует в светской хронике и не строит карьеру исключительно на ностальгии по 90-м. В этом тоже есть своя позиция: не все звёзды 90-х обязаны бесконечно возвращаться в прошлое.

24 июня Елене Перовой исполняется 50 лет. За эти годы она успела пройти путь от девочки из театральных коридоров до участницы одной из самых популярных групп 90-х, телеведущей с ТЭФИ, актрисы и человека, который не раз начинал всё заново. А ранее Life.ru рассказал историю Алана Тьюринга, математика, который разгромил немецкую «Энигму» и создал компьютер и основу будущего ИИ!