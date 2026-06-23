Путин выразил соболезнования родным и близким Михаила Ножкина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье и друзьям народного артиста РСФСР Михаила Ножкина. Соответствующая телеграмма с выражением глубоких соболезнований и поддержки была опубликована на официальном сайте Кремля.

«Ушёл из жизни талантливый, преданный избранному делу человек, автор замечательных музыкальных произведений и стихотворных строк, в которых пронзительно искренне, проникновенно звучат темы исторической памяти, гордости за подвиг поколения победителей, безграничной любви к Родине», — говорится в телеграмме.

Путин выразил уверенность, что светлая память о Михаиле Ивановиче будет вечно жить в сердцах его родных, близких, друзей, коллег и многочисленных почитателей его таланта.