Путин выразил соболезнования родным и близким Михаила Ножкина
Михаил Ножкин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье и друзьям народного артиста РСФСР Михаила Ножкина. Соответствующая телеграмма с выражением глубоких соболезнований и поддержки была опубликована на официальном сайте Кремля.
«Ушёл из жизни талантливый, преданный избранному делу человек, автор замечательных музыкальных произведений и стихотворных строк, в которых пронзительно искренне, проникновенно звучат темы исторической памяти, гордости за подвиг поколения победителей, безграничной любви к Родине», — говорится в телеграмме.
Путин выразил уверенность, что светлая память о Михаиле Ивановиче будет вечно жить в сердцах его родных, близких, друзей, коллег и многочисленных почитателей его таланта.
Ранее сообщалось, что проститься с Михаилом Ножкиным можно будет в четверг, 25 июня, в храме Храма Христа Спасителя. По данным пресс-службы Союза кинематографистов России, гражданская панихида начнётся в 10:30 утра. Артиста не стало в возрасте 89 лет. Он родился 19 января 1937 года в Москве. Его творческий багаж включает в себя бескрайнее множество талантливых работ. Всю жизнь Ножкин отдавал себя творчеству. Однако смерть никого не щадит. В последние дни перед уходом в мир иной актёр отказывался от еды и воды.
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