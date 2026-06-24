Рябков анонсировал продолжение контактов Лаврова и Рубио

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что телефонные переговоры между главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым и госсекретарём США Марко Рубио могут быть организованы в самые короткие сроки. Заявление прозвучало в интервью газете «Известия».

«Они могут быть организованы в формате телефонного контакта достаточно оперативно. Мы неоднократно видели свидетельства этому на протяжении всего периода пребывания администрации Трампа у власти», — заявил дипломат.

При этом Рябков отметил, что отсутствие чёткого расписания не стоит воспринимать как политический сигнал. По его словам, речь идёт о чисто рабочем моменте. Замглавы МИД заверил, что контакты Лаврова и Рубио непременно будут продолжены.