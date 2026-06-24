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Регион
23 июня, 22:15

Рябков анонсировал продолжение контактов Лаврова и Рубио

Обложка © Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Обложка © Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что телефонные переговоры между главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым и госсекретарём США Марко Рубио могут быть организованы в самые короткие сроки. Заявление прозвучало в интервью газете «Известия».

«Они могут быть организованы в формате телефонного контакта достаточно оперативно. Мы неоднократно видели свидетельства этому на протяжении всего периода пребывания администрации Трампа у власти», — заявил дипломат.

При этом Рябков отметил, что отсутствие чёткого расписания не стоит воспринимать как политический сигнал. По его словам, речь идёт о чисто рабочем моменте. Замглавы МИД заверил, что контакты Лаврова и Рубио непременно будут продолжены.

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На прошлой неделе Сергей Лавров сообщил, что продолжает поддерживать связь с Марко Рубио. При этом министр иностранных дел РФ заявил, что был удивлён словами своего американского коллеги о том, что Вашингтон не может быть посредником в урегулировании кризиса вокруг Украины. Предыдущий телефонный разговор между глава дипведомств состоялся 25 мая.

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