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24 июня, 09:12

Песков объяснил, почему БРИКС не может быть посредником в переговорах с Киевом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexLMX

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexLMX

БРИКС не может выполнять роль посредника в переговорах между Россией и Украиной, поскольку не является полноценной организацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, у объединения отсутствуют институциональные признаки — нет устава, штаб-квартиры и секретариата.

«БРИКС не может играть роль посредника в переговорах России и Украины, потому что БРИКС не является организацией», — объяснил Песков.

Отвечая на вопрос о возможной площадке для переговоров по украинскому урегулированию, представитель Кремля отметил, что окончательного понимания по этому поводу пока нет.

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Ранее агентство Bloomberg писало, что Антониу Кошта связался с Кремлём для обсуждения возможности диалога с Владимиром Путиным по украинскому вопросу. Однако страны Балтии пришли в ярость из-за этого. Германия и Франция и вовсе выступили против попыток руководства ЕС наладить контакты с Россией.

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Андрей Бражников
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