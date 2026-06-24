Песков объяснил, почему БРИКС не может быть посредником в переговорах с Киевом

БРИКС не может выполнять роль посредника в переговорах между Россией и Украиной, поскольку не является полноценной организацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, у объединения отсутствуют институциональные признаки — нет устава, штаб-квартиры и секретариата.

«БРИКС не может играть роль посредника в переговорах России и Украины, потому что БРИКС не является организацией», — объяснил Песков.

Отвечая на вопрос о возможной площадке для переговоров по украинскому урегулированию, представитель Кремля отметил, что окончательного понимания по этому поводу пока нет.