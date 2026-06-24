Минобороны сообщило о поражении центра беспилотных систем сил ССО Украины

Центр беспилотных систем сил специальных операций Украины был поражён за последние сутки российскими войсками. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Кроме того, поражение было нанесено объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, складам боеприпасов и хранилищам горючего, которые использовались украинскими войсками. Также под удар попали цеха производства и хранения беспилотников дальнего действия, места их запуска, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Всего, по информации министерства, за сутки удары были нанесены по объектам в 143 районах. По данным ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией.