Венгрия оказалась не одна: Ещё две страны засомневались в расширении ЕС ради Украины

Польша и Словакия поддержали опасения Венгрии по поводу дальнейшего расширения Евросоюза и возможного вступления Украины. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, Варшава и Братислава указали на низкую общественную поддержку присоединения новых стран к объединению.

Киев при содействии Германии и ряда других государств ЕС рассчитывает как можно скорее открыть оставшиеся пять переговорных кластеров. Однако Венгрия ранее заблокировала отправку письма с единой позицией всех членов Евросоюза по заявкам Украины и Молдавии.

Как пишет газета, сомнения в расширении разделяют жители нескольких европейских стран. Опросы показывали, что большинство респондентов в Венгрии, Болгарии, Австрии, Германии и Эстонии отрицательно относятся к дальнейшему продвижению ЕС на восток.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее признала, что участники объединения пока не готовы назвать конкретную дату вступления Украины.

Таким образом, сопротивление Будапешта остаётся не единственным препятствием на пути Киева: внутри Евросоюза усиливаются опасения как политиков, так и избирателей.