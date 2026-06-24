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24 июня, 10:43

Венгрия оказалась не одна: Ещё две страны засомневались в расширении ЕС ради Украины

Telegraph: Польша и Словакия разделили опасения Венгрии по Украине

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Польша и Словакия поддержали опасения Венгрии по поводу дальнейшего расширения Евросоюза и возможного вступления Украины. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, Варшава и Братислава указали на низкую общественную поддержку присоединения новых стран к объединению.

Киев при содействии Германии и ряда других государств ЕС рассчитывает как можно скорее открыть оставшиеся пять переговорных кластеров. Однако Венгрия ранее заблокировала отправку письма с единой позицией всех членов Евросоюза по заявкам Украины и Молдавии.

Как пишет газета, сомнения в расширении разделяют жители нескольких европейских стран. Опросы показывали, что большинство респондентов в Венгрии, Болгарии, Австрии, Германии и Эстонии отрицательно относятся к дальнейшему продвижению ЕС на восток.

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Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее признала, что участники объединения пока не готовы назвать конкретную дату вступления Украины.

Таким образом, сопротивление Будапешта остаётся не единственным препятствием на пути Киева: внутри Евросоюза усиливаются опасения как политиков, так и избирателей.

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Марина Фещенко
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