Михаила Ножкина похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с супругой
Михаил Ножкин. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Михаила Ножкина похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве, рассказал журналистам источник из окружения народного артиста РСФСР. Актёр завещал упокоить его рядом с супругой Ларисой Голубиной.
«Похоронят на Ваганьковском кладбище», — сказал собеседник ТАСС. Дата церемонии и «технические вопросы», связанные с ней, пока не уточняются.
Напомним, Михаила Ножкина не стало 22 июня. Народному артисту РСФСР было 89 лет. В последние дни актёр отказывался от еды и воды. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, подробнее — в материале Life.ru.
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