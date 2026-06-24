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Регион
24 июня, 11:09

Михаила Ножкина похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с супругой

Михаил Ножкин. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Михаил Ножкин. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Михаила Ножкина похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве, рассказал журналистам источник из окружения народного артиста РСФСР. Актёр завещал упокоить его рядом с супругой Ларисой Голубиной.

«Похоронят на Ваганьковском кладбище», — сказал собеседник ТАСС. Дата церемонии и «технические вопросы», связанные с ней, пока не уточняются.

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Напомним, Михаила Ножкина не стало 22 июня. Народному артисту РСФСР было 89 лет. В последние дни актёр отказывался от еды и воды. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, подробнее — в материале Life.ru.

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Матвей Константинов
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