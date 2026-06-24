Михаила Ножкина похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с супругой

Михаила Ножкина похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве, рассказал журналистам источник из окружения народного артиста РСФСР. Актёр завещал упокоить его рядом с супругой Ларисой Голубиной.

«Похоронят на Ваганьковском кладбище», — сказал собеседник ТАСС. Дата церемонии и «технические вопросы», связанные с ней, пока не уточняются.