«Помогала ему во всём»: Художник Сафронов рассказал о спутнице Михаила Ножкина

Народный артист РСФСР Михаил Ножкин в последние годы стал меньше общаться с людьми, но сохранял тёплые отношения с Никасом Сафроновым. Художник рассказал, что они познакомились больше 30 лет назад и всё это время поддерживали душевную дружбу. Собеседник kp.ru подчеркнул, что актёр нередко приезжал к нему домой, пел песни и делился историями.

«Мои друзья собирались только для того, чтобы побыть с ним и послушать его рассказы. У него в последние годы была спутница жизни, которая помогала ему во всём», — отметил Сафронов.

По его словам, Ножкин переживал за свою избранницу, у которой однажды начались проблемы со зрением. Сафронов помог паре найти хорошего врача, после чего женщине сделали несколько операций, и зрение удалось восстановить. Покойной артист был ему очень признателен за помощь.