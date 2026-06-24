«Помогала ему во всём»: Художник Сафронов рассказал о спутнице Михаила Ножкина
Никас Сафронов: Рядом с Михаилом Ножкиным в последние годы была спутница жизни
Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов,Владимир Смирнов
Народный артист РСФСР Михаил Ножкин в последние годы стал меньше общаться с людьми, но сохранял тёплые отношения с Никасом Сафроновым. Художник рассказал, что они познакомились больше 30 лет назад и всё это время поддерживали душевную дружбу. Собеседник kp.ru подчеркнул, что актёр нередко приезжал к нему домой, пел песни и делился историями.
«Мои друзья собирались только для того, чтобы побыть с ним и послушать его рассказы. У него в последние годы была спутница жизни, которая помогала ему во всём», — отметил Сафронов.
По его словам, Ножкин переживал за свою избранницу, у которой однажды начались проблемы со зрением. Сафронов помог паре найти хорошего врача, после чего женщине сделали несколько операций, и зрение удалось восстановить. Покойной артист был ему очень признателен за помощь.
Напомним, Михаил Ножкин скончался 22 июня на 90-м году жизни. В последние дни актёр отказывался от еды и воды. Life.ru уже выяснил причину смерти звезды.
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