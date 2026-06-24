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24 июня, 10:18

Никас Сафронов заявил, что со смертью Ножкина Россия потеряла великого человека

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Уход Михаила Ножкина стал большой утратой для всей страны, заявил художник Никас Сафронов. В беседе с kp.ru он рассказал, что артиста любили многие коллеги по цеху.

Среди его близких друзей был Владимир Высоцкий. Поэт делился со своим товарищем творческими идеями, уважал его мнение и прислушивался к советам.

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В последние годы Ножкин стал меньше общаться с людьми, однако продолжал поддерживать тёплые дружеские отношения с художником. Иногда они встречались и подолгу разговаривали.

«Наша страна потеряла великого человека, замечательного поэта и гражданина», — подчеркнул Сафронов.

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Напомним, народный артист РСФСР Михаил Ножкин скончался 22 июня на 90-м году жизни. В последние дни он отказывался от еды и воды. Тем временем адвокат назвал главного претендента на миллионы покойной звезды.

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Борис Эльфанд
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