Никас Сафронов заявил, что со смертью Ножкина Россия потеряла великого человека

Уход Михаила Ножкина стал большой утратой для всей страны, заявил художник Никас Сафронов. В беседе с kp.ru он рассказал, что артиста любили многие коллеги по цеху.

Среди его близких друзей был Владимир Высоцкий. Поэт делился со своим товарищем творческими идеями, уважал его мнение и прислушивался к советам.

В последние годы Ножкин стал меньше общаться с людьми, однако продолжал поддерживать тёплые дружеские отношения с художником. Иногда они встречались и подолгу разговаривали.

«Наша страна потеряла великого человека, замечательного поэта и гражданина», — подчеркнул Сафронов.