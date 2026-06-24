От Приморья до Сибири: почему Россия не откажется от правого руля

Полный запрет праворульных автомобилей в России маловероятен, несмотря на начавшуюся оценку рисков их эксплуатации. Автоэксперты Иван Зенкевич и Игорь Моржаретто считают, что жёсткие ограничения затронули бы миллионы владельцев и целые регионы страны.

Сейчас в России зарегистрировано около 4 млн легковых машин с правым рулём — примерно 8,4% всего автопарка. Более половины из них сосредоточено на Дальнем Востоке, ещё значительная часть — в Сибири. Лидером остаётся Приморский край, где насчитывается свыше 816 тысяч таких автомобилей. В Иркутской области зарегистрировано почти 342 тысячи, а в Хабаровском крае — около 303 тысяч.

Популярность правого руля на востоке страны связана с близостью Японии, налаженными поставками подержанных машин, доступностью запчастей и развитой сетью сервисов. Во многих городах под этот транспорт за десятилетия сформировалась отдельная инфраструктура.

Спрос при этом сохраняется. За первые четыре месяца 2026 года в Россию ввезли более 72 тысяч подержанных автомобилей из Японии — примерно на треть больше, чем за тот же период годом ранее. Среди наиболее распространённых моделей остаются Toyota Corolla, Honda Fit и Toyota Vitz.

Зенкевич считает проблему во многом надуманной. По его словам, на Дальнем Востоке на таких автомобилях ездят больше 30 лет, а местные водители давно приспособились к их особенностям.

«Всё зависит от головы и мастерства вождения, а не от конструкции автомобиля», — отметил эксперт в беседе с Life.ru. При этом он признал, что неопытному автомобилисту может быть сложнее совершать обгоны на трассе, особенно в регионах, где преобладают леворульные машины.

Моржаретто в беседе с Life.ru также отметил, что в теории правый руль при правостороннем движении может повышать риски. Однако на практике показатели аварийности, по его словам, примерно сопоставимы, поскольку владельцы быстро осваивают безопасные приёмы вождения.

По мнению эксперта, запрет затронул бы почти каждый десятый автомобиль в стране и вызвал бы серьёзное недовольство в регионах, где праворульные машины составляют основу автопарка. Поэтому власти, скорее всего, ограничатся изучением проблемы и точечными мерами, не выводя такой транспорт из эксплуатации.