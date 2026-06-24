Не только «мёртвые ягодицы»: Офисных работников предупредили о риске бесплодия

Сидячая офисная работа, которая провоцирует «синдром мёртвой ягодицы», также может стать косвенным фактором риска для репродуктивного здоровья из-за застоя в области таза, предупредил врач-невролог, кандидат медицинских наук Владимир Белаш.

По его словам, при малоподвижном образе жизни мышцы ягодиц хуже включаются в работу, что влияет на кровообращение и состояние тазовой области. У мужчин это может повышать риск простатита, а у женщин — способствовать проблемам, связанным с зачатием.

Само по себе сидение не обязательно приводит к бесплодию, особенно если у женщины нет других нарушений. Однако при наличии дополнительных факторов малоподвижность может стать пусковым механизмом для проблем со здоровьем, подчеркнул собеседник 360.ru.

Кстати, кофе из офисных кофейных аппаратов может быть опасен для здоровья. Нарушение гигиены и несвоевременная очистка устройств создают благоприятную среду для размножения микробов и плесени.