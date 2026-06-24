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24 июня, 14:35

Не только «мёртвые ягодицы»: Офисных работников предупредили о риске бесплодия

Невролог Белаш: Офисным работникам грозит бесплодие из-за сидячего образа жизни

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Сидячая офисная работа, которая провоцирует «синдром мёртвой ягодицы», также может стать косвенным фактором риска для репродуктивного здоровья из-за застоя в области таза, предупредил врач-невролог, кандидат медицинских наук Владимир Белаш.

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По его словам, при малоподвижном образе жизни мышцы ягодиц хуже включаются в работу, что влияет на кровообращение и состояние тазовой области. У мужчин это может повышать риск простатита, а у женщин — способствовать проблемам, связанным с зачатием.

Само по себе сидение не обязательно приводит к бесплодию, особенно если у женщины нет других нарушений. Однако при наличии дополнительных факторов малоподвижность может стать пусковым механизмом для проблем со здоровьем, подчеркнул собеседник 360.ru.

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Кстати, кофе из офисных кофейных аппаратов может быть опасен для здоровья. Нарушение гигиены и несвоевременная очистка устройств создают благоприятную среду для размножения микробов и плесени.

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Борис Эльфанд
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