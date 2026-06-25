21 пострадавший при ракетной атаке на Воронеж 22 июня остаётся в больницах
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21 человек, пострадавший в результате ракетной атаки ВСУ на Воронеж 22 июня, продолжает получать медицинскую помощь в больницах региона. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
«До сих пор медицинская помощь оказывается 21 совершеннолетнему воронежцу в четырех больницах региона», — написал Гусев в своём канале.
По его словам, поисковые работы на месте завершены — под завалами нашли ещё одно тело. Общее число пострадавших составило 68 человек, шесть из них погибли. Он уточнил, что часть пострадавших, включая несовершеннолетних, была направлена на амбулаторное лечение после оказания необходимой помощи. Также, по словам губернатора, начались выплаты компенсаций семьям погибших и формируются списки пострадавших, которые получат финансовую поддержку. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
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