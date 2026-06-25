21 пострадавший при ракетной атаке на Воронеж 22 июня остаётся в больницах

21 человек, пострадавший в результате ракетной атаки ВСУ на Воронеж 22 июня, продолжает получать медицинскую помощь в больницах региона. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«До сих пор медицинская помощь оказывается 21 совершеннолетнему воронежцу в четырех больницах региона», — написал Гусев в своём канале.