Путин прислал венок на церемонию прощания с Ножкиным

В Москве в Храме Христа Спасителя прошла церемония прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным, скончавшимся на 90-м году жизни. Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию.

Церемония прощания началась в 10:30 в Нижнем храме Храма Христа Спасителя. Проводить артиста пришли его коллеги, поклонники с цветами, а также представители творческих коллективов и общественных организаций. После отпевания тело Ножкина кремируют, захоронение пройдёт на Ваганьковском кладбище.

Свои соболезнования также выразили президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Михаил Мишустин, патриарх Кирилл и помощник президента Владимир Мединский.