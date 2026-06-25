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25 июня, 09:10

Путин прислал венок на церемонию прощания с Ножкиным

Обложка © ТАСС / Карпухин Сергей

Обложка © ТАСС / Карпухин Сергей

В Москве в Храме Христа Спасителя прошла церемония прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным, скончавшимся на 90-м году жизни. Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию.

Церемония прощания началась в 10:30 в Нижнем храме Храма Христа Спасителя. Проводить артиста пришли его коллеги, поклонники с цветами, а также представители творческих коллективов и общественных организаций. После отпевания тело Ножкина кремируют, захоронение пройдёт на Ваганьковском кладбище.

Свои соболезнования также выразили президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Михаил Мишустин, патриарх Кирилл и помощник президента Владимир Мединский.

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Напомним, Михаил Ножкин скончался 22 июня на 90-м году жизни. Он известен ролями в фильмах «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «Освобождение», «Юность Петра» и «Одиночное плавание». В последние дни актёр отказывался есть и пить. Ранее стала известна причина смерти звезды.

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Александра Мышляева
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