Россия должна решать проблему с пиратством против своих судов в международном правовом поле, заявил профессор СПбГУ Станислав Ткаченко, комментируя планы уходящего премьера Британии Кира Стармера продать более 100 тысяч тонн нефти с задержанного в Ла-Манше танкера Smyrtos и передать выручку Украине.

По словам политолога, Москва уже подала запрос в международную организацию судоходства и готовит комплекс дипломатических и правовых мер, включая создание экосистемы для поставок через нейтральные порты и оперативную смену флагов с информированием профильных структур.

История с танкером обнажила реальный пробел в международном праве: судно потеряло принадлежность к флагу и оказалось в правовом вакууме, поскольку ни конвенция ООН 1982 года, ни последующие документы не предусматривают защиты такой собственности, хотя гражданство моряков даёт государствам право их защищать.

«Англичане хотят навредить России и не хотят терять монополию на страхование морских перевозок. Попытки Москвы создать такую систему в сотрудничестве с другими государствами бьют по интересам британского бизнеса», — подчеркнул собеседник «Ридуса».

Напомним, по данным The Telegraph, британские власти хотят продать почти 100 тысяч тонн российской нефти с танкера Smyrtos, который захватили в июне. Вырученные деньги планируют отправить на военную помощь Украине. Тем временем Кремль изучит варианты реакции на планы Британии.