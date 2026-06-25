Поезд Смоленск — Симферополь сменит маршрут и пойдёт из Москвы

Поезд №473/474 Смоленск — Симферополь, который временно следует до Керчи, сменит маршрут. Об этом сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс».

Последний рейс по прежней схеме отправится из Смоленска 26 июня. Из Керчи состав в последний раз вышел 24 июня.

После этого поезд сохранит номер, но будет курсировать уже между Москвой и Симферополем.

Вагоны беспересадочного сообщения Белгород — Симферополь продолжат ходить в прежнем объёме.

Пассажиры с уже купленными билетами смогут обменять их и выбрать более удобный маршрут.

С 10 июня часть маршрутов поездов «Таврия» укоротили до Керчи, но другие поезда продолжили ходить до Феодосии, Симферополя и Севастополя. Также в Крыму с 10 июня по решению оперативного штаба, часть составов ходят по полуострову только в светлое время суток — с 5 утра до 11 вечера.