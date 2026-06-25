Подельнице «гаишника Сафонова с золотым унитазом» дали 10 лет тюрьмы, но она пока не сядет

Промышленный районный суд Ставрополя приговорил к 10 годам колонии участницу преступного сообщества, признанную виновной в совершении более 50 эпизодов получения взяток. Об этом сообщили в пресс-службе судов Ставропольского края.

Суд установил, что осуждённая участвовала в преступной деятельности экс-главы УГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. Она распространяла специальные пропуска, которые позволяли водителям большегрузов беспрепятственно передвигаться по региону и избегать административной ответственности.

«Кроме того, осуждённая вела учёт реализованных пропусков и денежных средств, собранных другими участниками сообщества в качестве взяток за их распространение», — говорится в сообщении. Полученные деньги она передавала руководителю ОПС, а за свою роль получала вознаграждение.

Приговором суда ей назначено 10 лет колонии общего режима, штраф в 2,5 млн рублей и ограничение свободы на один год. С учётом наличия малолетнего ребёнка 2021 года рождения, отбывание наказания отсрочено до его 14-летия. Также конфисковано имущество осуждённой на сумму 4 664 500 рублей — эквивалент полученных взяток.

Напомним, в июле 2021 года стало известно о задержании Алексея Сафонова и 35 его подчинённых. Следствие установило, что Сафонов организовал преступную группировку ещё в 2012 году. Банда вымогала деньги у водителей грузовиков за проезд по области. Общая сумма взяток превысила 19 миллионов рублей. В ходе расследования у него изъяли особняк с золотым унитазом, более 20 объектов недвижимости и шесть автомобилей.