«Способен навязать новый расчёт рисков»: Как Иран изменил правила игры на Ближнем Востоке

Иран недооценили те, кто ожидал от него быстрого военного и политического поражения, уверен политолог Аббас Мирзаи Гази. По его словам, главным итогом войны на Ближнем Востоке стало не количество ударов и разрушений, а изменение стратегического баланса в регионе.

Израиль долгие годы исходил из того, что именно он задаёт правила эскалации и определяет момент завершения противостояния. Однако нынешний конфликт показал, что Иран способен навязать противнику новый расчёт рисков и заставить учитывать масштаб, форму и непредсказуемость ответа.

Речь не идёт о полном военном равенстве сторон, но стратегическое восприятие угроз изменилось. В противостоянии с Ираном зависимость Израиля от поддержки США стала заметнее, а ИРИ показала способность влиять не только на военную сферу, но и на экономику, общественные настроения и политические процессы.

«Иран способен переносить цену противостояния далеко за пределы поля боя — в сферу общественной психологии, экономической устойчивости, политической репутации и долгосрочного стратегического планирования», — отметил иранский эксперт в интервью «Царьграду».

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о прогрессе в диалоге с Ираном. Он утверждает, что якобы ИРИ идёт на очень большие уступки в ходе переговоров. Кроме того, Трамп заявил, что союзники по НАТО подвели США в ходе конфликта с Ираном.