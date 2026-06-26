Как понять, что подросток — наркоман: Топ признаков для родителей, которые не хотят упустить время Оглавление Зависимость от наркотиков: какие признаки должны насторожить Как говорить с подростком при подозрении в зависимости, чтобы не стало хуже Куда обращаться родственникам зависимого Куда идти, если подозреваете зависимость у подростка? Что делать при отравлении неизвестным веществом Подростковая скрытность не всегда значит беду, но резкие перемены в поведении, внешности и привычках лучше не игнорировать. Разбираемся, как понять, что ребёнок употребляет наркотики, куда обращаться и что делать при отравлении неизвестным веществом. 26 июня, 14:40 Как понять, что подросток употребляет наркотики: главные признаки и советы для родителей. Обложка © ChatGPT

26 июня отмечается Международный день врача-нарколога. И приходят к нему на приём далеко не всегда только взрослые с зависимостями. Часто и родители тинейджеров. Подростковый возраст ребёнка — очень тяжёлый период для всех членов семьи. Сегодня чадо смеётся, завтра хлопает дверью, послезавтра спит до обеда. Поэтому первые тревожные признаки зависимости легко списать на «переходный возраст», усталость или плохую компанию. Но есть ситуации, где лучше перестраховаться ради здоровья и жизни ребёнка. Life.ru разобрался, какие изменения должны насторожить в поведении подростка, куда идти семье за помощью и как действовать, если он мог отравиться неизвестным веществом.

Зависимость от наркотиков: какие признаки должны насторожить

Как распознать первые признаки употребления наркотиков у подростка. Фото © ChatGPT / Анна Московко

Один замеченный из нашей таблички симптом ещё ничего не доказывает. Подросток может быть сонным из-за учёбы, раздражительным из-за конфликта, худеть из-за стресса. Опаснее не отдельная странность, а резкая смена привычного поведения, особенно если признаков наркотической зависимости сразу несколько.

Как рассказал Life.ru Василий Шуров, врач – психиатр-нарколог, сначала меняется поведение. Подросток внезапно становится скрытным, уходит на пару минут и пропадает на часы, меняет круг общения, раздражается из-за обычных вопросов. Могут появиться резкие перепады настроения: от веселья до апатии, страха и агрессии. Сначала это может показаться нормальным, но если уже выходит за рамки обычного поведения, это повод насторожиться. «Обращайте внимание не на сами перепады, а на их цикличность: если утром подросток агрессивен и огрызается, днём он в эйфории и внезапно мил, а к вечеру проваливается в ступор — это не акцентуация характера, а «эмоциональные качели» химического генеза», — подчёркивает врач.

Внешний вид и самочувствие — следующее, на что надо обращать внимание. Встревожить могут очень суженные или, наоборот, расширенные зрачки, мутный взгляд, покрасневшие глаза, шаткая походка, нарушение координации, невнятная речь, необычная бледность или покраснение кожи. Резкое изменение аппетита: подросток почти не ест или, наоборот, не чувствует насыщения. Нарколог говорит, что «нарастает «феномен стеклянных глаз»: взгляд направлен сквозь собеседника, а на вопросы следует пауза в 3–5 секунд — так формируется задержка когнитивной обработки.



Бить тревогу точно нужно, если к агрессии подростка в общении прибавляется враньё, а потом и патологическая изворотливость. Со слов эксперта, ложь становится многоуровневой, ребёнок начинает путаться в собственных выдумках, но упорно держится за версию». Из дома могут начать пропадать наличные, украшения, различные ценные вещи и лекарства. В комнате появляются странные пакетики, фольга, трубочки, блистеры, капли для глаз, устройства непонятного назначения.

Задача семьи — не поставить диагноз по глазам и настроению, а заметить изменения и не делать вид, будто всё само рассосётся. Промедление может сильно ухудшить ситуацию. Чем раньше взрослые подключают специалиста, тем больше шансов остановить проблему у подростка с зависимостью до её тяжёлых последствий.

Как говорить с подростком при подозрении в зависимости, чтобы не стало хуже

Что сказать подростку, если вы подозреваете употребление веществ: как говорить о наркотиках без крика и давления. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Представим ситуацию, что вы поймали своего ребёнка на странном поведении, вас это пугает, заставляет нервничать, появляется желание «выбить показания». Но это самая частая ошибка — начинать разговор с крика. В ответ подросток всегда закрывается, врёт, уходит в агрессию или молчание потому, что он так защищается. Лучше выбрать момент, когда ребёнок трезв, относительно спокоен, и не торопиться с давлением. Говорить коротко и по фактам: «Я вижу, что ты стал хуже спать, пропускаешь учёбу, у тебя изменилось поведение. Я переживаю и хочу понять, что происходит». Не шантажируйте, не торгуйтесь и не давайте деньги, если есть риск, что они уйдут на вещества.

Если подросток всё-таки признался в наркотической зависимости, постарайтесь отреагировать мягко. Скажите, что вы рядом и поддерживаете его, но проблему нужно решать со специалистом в ближайшее время. Если ребёнок отрицает зависимость, но вы в эти слова не верите, не спорьте. Лучше предложите консультацию у нарколога или психолога, а при необходимости — тестирование.

Куда обращаться родственникам зависимого

Куда обращаться родственникам зависимого: помощь нарколога, психолога и реабилитация. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Подростки часто противятся походам к врачам, а особенно к психиатрам-наркологам. Вы можете обратиться за помощью и без согласия ребёнка. В первую очередь родители и близкие должны чётко знать, что дальше делать. Без вашего понимания этапов реабилитации подросток точно не согласится на медицинскую помощь. Психолог или врач-нарколог на консультации объяснит, как говорить, какие границы поставить, что делать при отказе от лечения и как не провалиться в созависимость, когда близкие оправдывают употребление, покрывают долги и живут только вокруг болезни.

Куда идти, если подозреваете зависимость у подростка?

Государственный наркологический диспансер или наркологический кабинет по месту жительства. Там можно получить консультацию врача – психиатра-нарколога, узнать о диагностике, лечении и реабилитации. Лицензированная наркологическая клиника или реабилитационный центр. Важно проверять лицензию, задавать вопросы о врачах, договоре, стоимости, условиях пребывания и программе. Хороший признак, когда семье не обещают вылечить за пару дней, а честно объясняют этапы: диагностика, снятие острого состояния, реабилитация, профилактика срывов. Психолог или семейный консультант, который работает с зависимостью и созависимостью. Это особенно важно для родителей подростка. В семье придётся менять правила, режим, общение, контроль денег и гаджетов. Острый повод — звоните в скорую по номеру 103 или 112. Если человек не просыпается, задыхается, бредит, у него судороги, сильная рвота, посинение губ или потеря сознания.

Что делать при отравлении неизвестным веществом

Что делать при отравлении неизвестным веществом: первая помощь до приезда скорой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Теперь поговорим не только про подростков, а в целом. Если вы нашли человека без сознания и предполагаете отравление или передозировку, звоните в скорую по номеру 103 или 112. Не стоит выяснять, что именно человек принял, не надо ждать, когда он проснётся. Состав, доза и реакция организма непредсказуемы, а состояние может ухудшиться за минуты. Даже если кажется, что человек просто спит или «скоро отойдёт», при отравлении это может быть признаком угнетения сознания и дыхания.

Во время звонка в скорую назовите диспетчеру возраст, примерный вес, что произошло, когда начались симптомы, что человек мог принять, есть ли рядом алкоголь, лекарства, бытовая химия, порошки, таблетки, вейпы или неизвестные жидкости. Если есть упаковки, блистеры, бутылки, пакетики, сохраните их и передайте врачам.

Проверьте состояние и дыхание. Если человек без сознания, но дышит, положите его на любой бок, чтобы он не захлебнулся рвотой. Ослабьте тесную одежду, обеспечьте доступ воздуха и не оставляйте одного. Если дыхания нет или оно ненормальное, диспетчер скорой подскажет, как начать сердечно-лёгочную реанимацию.

Чего делать нельзя? Не вливайте воду, таблетки или сорбенты человеку без сознания. Не стоит вызывать рвоту, если отравившийся сонный, со спутанным сознанием или его потерей, присутствуют судороги, он мог выпить кислоту, щёлочь, растворитель, бензин или другое едкое вещество. При неизвестном составе лучше не экспериментировать и дождаться указаний медиков.

Если заметили резкие изменения в поведении подроста, не ждите, что проблема решится сама, и не ставьте самостоятельно без врача диагноз. Но именно близкие чаще первыми замечают тревожные сигналы и могут вовремя остановить ситуацию. А при признаках отравления или потери сознания нельзя тратить время на уговоры и выяснения, сразу звоните в скорую по номеру 103 или 112. А ранее Life.ru рассказывал, что делать, если болит живот, и при каких симптомах кишечной инфекции звонить в скорую.

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