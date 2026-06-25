Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 16:40

«Пап, спасибо за всё»: Внебрачный сын Ножкина простился с отцом в Храме Христа Спасителя

Внебрачный сын Михаила Ножкина пришёл проститься с отцом

Михаил Колосов. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Михаил Колосов. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Внебрачный сын народного артиста РСФСР Михаила Ножкина Михаил Колосов пришёл проститься с отцом на траурную церемонию в Храме Христа Спасителя. Об этом передаёт корреспондент NEWS.ru.

Сын артиста стоял не у гроба, а среди других прощающихся, в тёмных очках, с опухшим от слёз лицом. Многие заметили его внешнее сходство с Ножкиным. Однако близкие покойного, в том числе подруга Галина Биро, утверждают, что Колосов — сын не самого артиста, а его покойного брата.

«Пап, спасибо за всё», — произнёс Колосов, подойдя к гробу.

Путин прислал венок на церемонию прощания с Ножкиным
Путин прислал венок на церемонию прощания с Ножкиным

Напомним, Михаил Ножкин скончался 22 июня на 90-м году жизни. Он известен ролями в фильмах «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «Освобождение», «Юность Петра» и «Одиночное плавание». В последние дни актёр отказывался от еды и воды. Ранее Life.ru сообщал причину смерти звезды.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar