«Пап, спасибо за всё»: Внебрачный сын Ножкина простился с отцом в Храме Христа Спасителя
Внебрачный сын Михаила Ножкина пришёл проститься с отцом
Михаил Колосов. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Внебрачный сын народного артиста РСФСР Михаила Ножкина Михаил Колосов пришёл проститься с отцом на траурную церемонию в Храме Христа Спасителя. Об этом передаёт корреспондент NEWS.ru.
Сын артиста стоял не у гроба, а среди других прощающихся, в тёмных очках, с опухшим от слёз лицом. Многие заметили его внешнее сходство с Ножкиным. Однако близкие покойного, в том числе подруга Галина Биро, утверждают, что Колосов — сын не самого артиста, а его покойного брата.
«Пап, спасибо за всё», — произнёс Колосов, подойдя к гробу.
Напомним, Михаил Ножкин скончался 22 июня на 90-м году жизни. Он известен ролями в фильмах «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «Освобождение», «Юность Петра» и «Одиночное плавание». В последние дни актёр отказывался от еды и воды. Ранее Life.ru сообщал причину смерти звезды.
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