«Пап, спасибо за всё»: Внебрачный сын Ножкина простился с отцом в Храме Христа Спасителя

Сын артиста стоял не у гроба, а среди других прощающихся, в тёмных очках, с опухшим от слёз лицом. Многие заметили его внешнее сходство с Ножкиным. Однако близкие покойного, в том числе подруга Галина Биро, утверждают, что Колосов — сын не самого артиста, а его покойного брата.