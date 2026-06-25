В Посольстве РФ заявили об отсутствии россиян на задержанном Францией танкере

Граждан России, по предварительным данным, нет среди членов экипажа задержанного Францией нефтяного танкера Deliver. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в Париже.

«По имеющимся у нас предварительным данным, российских граждан среди членов экипажа нет», — отметили в дипмиссии, добавив, что французские власти не уведомляли посольство о задержании судна.