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25 июня, 18:16

В Посольстве РФ заявили об отсутствии россиян на задержанном Францией танкере

Обложка © X / EmmanuelMacron

Обложка © X / EmmanuelMacron

Граждан России, по предварительным данным, нет среди членов экипажа задержанного Францией нефтяного танкера Deliver. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в Париже.

«По имеющимся у нас предварительным данным, российских граждан среди членов экипажа нет», — отметили в дипмиссии, добавив, что французские власти не уведомляли посольство о задержании судна.

Появилось видео высадки десанта ВМС Франции с вертолёта на танкер Deliver
Появилось видео высадки десанта ВМС Франции с вертолёта на танкер Deliver

Напомним, французские власти задержали нефтяной танкер Deliver у побережья Сицилии за «нарушение морского законодательства». Судно под флагом Камеруна попало под санкции ЕС и других стран. Это случилось через неделю после того, как у берегов Великобритании захватили танкер из «теневого флота» России. Операцию провели по личному приказу премьера Кира Стармера, который уже подал в отставку. В Москве это назвали попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем и шагом к эскалации.

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Александра Мышляева
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