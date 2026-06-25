В Посольстве РФ заявили об отсутствии россиян на задержанном Францией танкере
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Граждан России, по предварительным данным, нет среди членов экипажа задержанного Францией нефтяного танкера Deliver. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в Париже.
«По имеющимся у нас предварительным данным, российских граждан среди членов экипажа нет», — отметили в дипмиссии, добавив, что французские власти не уведомляли посольство о задержании судна.
Напомним, французские власти задержали нефтяной танкер Deliver у побережья Сицилии за «нарушение морского законодательства». Судно под флагом Камеруна попало под санкции ЕС и других стран. Это случилось через неделю после того, как у берегов Великобритании захватили танкер из «теневого флота» России. Операцию провели по личному приказу премьера Кира Стармера, который уже подал в отставку. В Москве это назвали попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем и шагом к эскалации.
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