Бена Уоллеса заочно осудят в РФ за пропаганду терроризма

Второй Западный окружной военный суд Москвы заочно рассмотрит уголовное дело против бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, занимавшего пост с июля 2019 по август 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Экс-главу британского военного ведомства обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности в интернете по части 2 статьи 205.2 УК РФ. На предварительных слушаниях определят порядок рассмотрения дела в заочном режиме и дату первого заседания.