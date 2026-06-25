Бена Уоллеса заочно осудят в РФ за пропаганду терроризма
В Москве начнут заочный суд над экс-главой Минобороны Британии Уоллесом
Бен Уоллес. Обложка © ТАСС / Christophe Gateau
Второй Западный окружной военный суд Москвы заочно рассмотрит уголовное дело против бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, занимавшего пост с июля 2019 по август 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
Экс-главу британского военного ведомства обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности в интернете по части 2 статьи 205.2 УК РФ. На предварительных слушаниях определят порядок рассмотрения дела в заочном режиме и дату первого заседания.
Напомним, Генеральная прокуратура Российской Федерации передала во Второй Западный окружной военный суд уголовное дело в отношении бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, которого обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности по части 2 статьи 205.2 УК РФ, совершённых с использованием интернета. По версии следствия, в сентябре 2025 года на Варшавском форуме по безопасности Уоллес публично призвал западные страны передать Киеву дальнобойные ракеты для нанесения ударов по Крымскому мосту, чтобы создать условия, непригодные для проживания мирного населения на полуострове, причём его выступление было записано на видео и распространено в соцсетях и мессенджерах. Генпрокуратура РФ передала в суд дело против экс-главы Минобороны Британии Бена Уоллеса, обвиняемого в публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) через интернет.
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