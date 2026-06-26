Гормоны решают всё! Раскрыта неожиданная причина набора лишнего веса

Недостаток сна может повышать риск набора лишнего веса из-за влияния на обмен веществ и гормоны аппетита, предупредила эндокринолог-диетолог Татьяна Денисова. По её словам, пациенты часто недооценивают роль сна в контроле массы тела.

В одном из крупных исследований с участием 68 тысяч женщин риск набрать более 15 килограммов был на 32% выше у тех, кто спал меньше 5 часов, по сравнению с теми, кто отдыхал около 7 часов. Метаанализ 2023 года также связал сон менее 7 часов с повышенным риском ожирения.

При хроническом недосыпе снижается выработка лептина, отвечающего за чувство сытости, и растёт уровень грелина — гормона голода. Из-за этого человек может незаметно потреблять в среднем на 385 килокалорий больше в день, что со временем приводит к набору веса, отметила собеседница Здоровья Mail.