Госпогранслужба опровергла слова Зеленского о белорусских войсках у границы
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Государственная пограничная служба Украины опровергла заявление президента Владимира Зеленского о якобы наращивании белорусской группировки войск у рубежей Незалежной. Слова спикера ведомства Андрея Демченко передаёт «Страна.ua».
«В непосредственной близости к нашей границе наращивание ударной группировки или усиление военных подразделений и техники, к сожалению, не происходит», — заявил Демченко.
По его словам, подразделения, которые находятся на границе Украины и Белоруссии, не увеличиваются в численности.
Ранее Зеленский дал Белоруссии неделю на вывод техники от границы и пригрозил сделать это силой. Также глава киевского режима обвинил Россию в атаке дрона на автобус с белорусскими детьми. Александр Лукашенко заверил жителей Гомельской области, что Белоруссия готова защитить их от любого агрессора. Позже стало известно, что Германия перебросила к границе почти 5 тысяч военных. В Литве уже находятся 1,8 тысячи немецких солдат, проводящих учения у белорусской границы.
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