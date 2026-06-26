Госпогранслужба опровергла слова Зеленского о белорусских войсках у границы

Государственная пограничная служба Украины опровергла заявление президента Владимира Зеленского о якобы наращивании белорусской группировки войск у рубежей Незалежной. Слова спикера ведомства Андрея Демченко передаёт «Страна.ua».

«В непосредственной близости к нашей границе наращивание ударной группировки или усиление военных подразделений и техники, к сожалению, не происходит», — заявил Демченко.

По его словам, подразделения, которые находятся на границе Украины и Белоруссии, не увеличиваются в численности.