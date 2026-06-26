Публичные извинения премьер-министра Италии Джорджи Мелони перед президентом США Дональдом Трампом стали поводом для обсуждения зависимости Европы от Вашингтона. На ситуацию обратило внимание китайское издание Sohu. Перевод материала представило РИА «ФедералПресс».

Поводом стал недавний скандал на саммите G7: Трамп заявил, что Мелони якобы просила его о совместном фото. В ответ итальянский премьер записала эмоциональное обращение, где обвинила американского лидера во лжи и подчеркнула, что Италия и её граждане никого ни о чём не умоляют.

«И что значит «никогда»? Прошло совсем немного времени – и уже извинения?» — сыронизировали наши китайские коллеги.

Они отметили, что такая развязка была предсказуемой: громкие заявления европейских политиков не меняют реального баланса сил. Страны ЕС остаются зависимыми от США в военной, политической и экономической сферах, а ключевая роль НАТО и Вашингтона по-прежнему определяет систему безопасности в Европе.

Напомним, ранее Джорджа Мелони заявила, что отношения между Римом и Вашингтоном остаются прочными, несмотря на недавнюю публичную ссору с Дональдом Трампом. Она подчеркнула, что внешняя политика Италии останется прежней.