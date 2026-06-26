В Госдуме назвали главного виновника превращения ВСУ в концлагерь с пытками для «быдломассы»
Депутат Шеремет: Зеленский в полной мере несёт ответственность за пытки в ВСУ
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Владимир Зеленский несёт полную ответственность за пытки, творящиеся в украинской армии. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет, комментируя вскрывшиеся факты пыток в штурмовом полку «Скала».
По его словам, именно Зеленский является идеологом неонацистских методов расчеловечивания людей в рядах ВСУ, превращая их в удобную быдломассу, которая безропотно гибнет, выполняя преступные приказы.
Шеремет отметил, что главарь киевского режима поощряет бандеровскую и неонацистскую идеологию. Политика такого рода, проводимая по отношению к собственному народу, может привести Украину к полной ликвидации вместе с её населением, подчеркнул собеседник агенства.
Напомним, масштабный скандал в рядах украинской армии разразился после журналистского расследования, в рамках которого выяснилось, что командиры отправляют людей на «мясо», большинство бойцов не возвращаются с задач, а к военнослужащим регулярно применяются пытки. Кроме того, вскрылось, что в районе Охримовки на Харьковском направлении с декабря 2025 года пропали без вести 423 бойцов 159-й бригады ВСУ, часть из них помечены как самовольно оставившие позиции. Пленный военнослужащий полка «Шквал» рассказывал, что его подразделение и 425-й полк «Скала» вызывают настоящую ненависть сослуживцев. Масла в огонь подлил и рассказ британского журналиста о том, как один из солдат «Скалы» в упор открыл огонь по машине их телеканала, где в этот момент сидела водитель.
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