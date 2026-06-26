Владимир Зеленский несёт полную ответственность за пытки, творящиеся в украинской армии. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет, комментируя вскрывшиеся факты пыток в штурмовом полку «Скала».

По его словам, именно Зеленский является идеологом неонацистских методов расчеловечивания людей в рядах ВСУ, превращая их в удобную быдломассу, которая безропотно гибнет, выполняя преступные приказы.

Шеремет отметил, что главарь киевского режима поощряет бандеровскую и неонацистскую идеологию. Политика такого рода, проводимая по отношению к собственному народу, может привести Украину к полной ликвидации вместе с её населением, подчеркнул собеседник агенства.