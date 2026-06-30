Удар Вооружённых сил Украины по автобусу, в котором находились белорусские дети, был сознательным актом насилия против мирного населения. Об этом на срочном заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель Белоруссии Валентин Рыбаков.

«Это преднамеренный акт насилия и агрессии, направленный против гражданского населения. Против детей, которые ехали отдыхать и заниматься спортом», — подчеркнул дипломат.

По словам постпреда, Минск располагает неопровержимыми доказательствами того, что удар был нанесён украинским ударным беспилотником типа «Дартс». На месте происшествия были найдены компоненты украинского производства, включая блок управления детонатором. Рыбаков призвал дать объективную оценку случившемуся и привлечь виновных к ответственности. Он также назвал недопустимыми недавние угрозы в адрес Минск, исходящие из Киева, и отметил, что подобные высказывания свидетельствуют о намерении Украины и дальше обострять конфликт.

Постпред предостерёг украинскую сторону от попыток испытывать терпение властей Белоруссии. Он подчеркнул, что отсутствие немедленной жёсткой реакции не должно расцениваться как слабость или нерешительность.