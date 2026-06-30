Три страны в СБ ООН осудили удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми

Заседание Совета Безопасности ООН по украинскому удару по автобусу с белорусскими гражданами в Брянской области завершилось без консолидированной позиции. Из всех членов СБ только три государства — Китай, Греция и Либерия — прямо осудили атаку на гражданских лиц.

Заместитель постоянного представителя КНР Сунь Лэй подчеркнул, что мирное население ни при каких обстоятельствах не должно оказываться под прицелом. Представитель Греции квалифицировал удар как нарушение международного гуманитарного права и потребовал независимого расследования с участием профильных структур ООН. Делегат Либерии присоединился к коллегам, особо отметив недопустимость атак на детей.

Большинство западных стран не осудили удар — они либо заявили, что не могут подтвердить обстоятельства произошедшего, либо ограничились призывами к расследованию. Представительница Франции вместо оценки инцидента заявила о непоколебимой поддержке Украины.