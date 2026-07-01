Погодные приметы, правила и 7 запретов Ярилина дня, которые наши бабушки боялись нарушить 1 июля

1 июля в народном календаре называли Ярилиным днём или Макушкой лета. К этому времени жара уже крепла, травы набирали силу, а в поле становилось понятно, каким может быть урожай. Люди смотрели на росу, ветер, туман, грозы и поведение животных. Так пытались угадать, какой будет погода в ближайшие месяцы.

Почему 1 июля называли Ярилиным днём

Ярилин день 1 июля: история и традиции праздника. Фото © ChatGPT

В народной традиции этот день связывали с Ярилой — одним из самых ярких и почитаемых славянских богов. Его считали образом солнца, молодости, плодородия и летней силы. Для деревни это было не отвлечённым праздником, а частью обычной жизни: по погоде и состоянию природы судили о будущем урожае, запасах и том, какой будет осень. А «Макушкой лета» 1 июля называли потому, что природа к этому сроку будто доходила до пика. Луга пахли травой, поля густели, утром на листьях лежала тяжёлая роса.

Что делали на Ярилин день

День начинали с утренней росы. По поверью, если умыться ей 1 июля, можно укрепить здоровье, освежить лицо и снять усталость. Женщины относились к этому обычаю особенно внимательно. Роса в народных представлениях — это источник и красоты, и ясного взгляда.

Кстати, ещё в этот день собирали травы. Считалось, что на Макушку лета растения уже взяли от земли и солнца всё самое нужное. Их сушили для отваров, банных веников, оберегов и домашних нужд. При этом траву не рвали без меры. Брали столько, сколько нужно семье, чтобы не разорять поляну.

Почему в этот день нельзя было ссориться

Макушка лета: почему 1 июля нельзя было ссориться? Фото © ChatGPT

Главный запрет Ярилина дня касался ссор. 1 июля старались не ругаться, не жаловаться и не портить настроение себе и другим. В народе верили: если начать день со злости, можно отпугнуть удачу и испортить то хорошее, что уже идёт в дом. Не любили в этот день и хвастовство. В деревне к нему относились настороженно: похвалился урожаем раньше времени, значит, можешь сглазить. Выставил достаток напоказ, значит, сам привлёк зависть. Поэтому 1 июля советовали вести себя спокойно: без споров, громких обещаний и разговоров о том, кому повезло больше.

Что можно делать 1 июля

Ярилин день у наших предков подходил для лёгких домашних дел, ухода за огородом и спокойного отдыха. Тяжёлую работу старались не затевать, но и весь день лежать без дела тоже не одобряли. Считалось, что Макушку лета лучше встретить в порядке: дома, в мыслях и в отношениях с близкими. Вот какие ещё были рекомендации на этот день: Умыться утренней росой,

Собрать лекарственные травы,

Навести лёгкий порядок дома,

Проверить сад, огород и заготовки,

Сходить на рыбалку на рассвете,

Провести день без ссор и жалоб,

Вечером собраться с близкими, если есть повод для тихих посиделок.

Ярилин день 1 июля: главные запреты

Что нельзя делать 1 июля, чтобы не спугнуть удачу. Фото © ChatGPT

Запреты на Макушку лета касались настроения, денег и лишнего риска. Старались не говорить о болезнях без нужды и не накручивать себя плохими мыслями. А вот полный список запретов на Ярилин день, 1 июля: Нельзя ссориться и провоцировать конфликты,

Нельзя жаловаться на судьбу,

Нельзя хвастаться деньгами, урожаем и успехами,

Нельзя давать и брать в долг,

Нельзя начинать важное дело на злости или из упрямства,

Нельзя весь день лениться, если дом и участок требуют внимания,

Нельзя портить растения, ломать ветки и рвать травы без меры.

Народные приметы на Ярилин день

1 июля внимательно смотрели на погоду. Туман, роса, ветер, гром и даже лягушки могли подсказать, чего ждать дальше. Утренний туман — к жаркому дню.

Много росы — к хорошему урожаю зерна и трав.

Лягушки громко квакают — к дождю.

Южный ветер — к жаре и возможной засухе.

Тучи на западе вечером — к перемене погоды.

Короткий громкий гром — к быстрой буре.

Глухой и тяжёлый гром — к затяжному ненастью.

Звёздная ночь — к сухой и спокойной неделе.

Как провести Ярилин день сейчас

Как провести Ярилин день в 2026 году. Фото © ChatGPT

Современный человек, конечно, не будет проводить Ярилин день, сверяясь со списком запретов. 1 июля можно провести без сложных ритуалов. Выйти утром на прогулку, купить сезонные ягоды, полить цветы, разобрать небольшой завал дома и не превращать обычный разговор в спор. Для народного праздника этого уже достаточно. А если после Ярилина дня потянет в лес, Life.ru уже рассказывал, какие грибы искать в июле и как не набрать корзину опасных двойников.