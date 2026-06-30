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Регион
30 июня, 11:53

Названа возможная причина покушения на украинского олигарха Ермолаева

На Украине связали покушение на олигарха Ермолаева с колл-центрам в Днепре

Обложка © latifundist.com

Обложка © latifundist.com

Взрыв в Монако, прогремевший 29 июня, мог быть целенаправленным покушением на бизнесмена Вадима Ермолаева из-за колл-центров в Днепре. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, атака могла быть организована представителями преступного мира и быть связана с колл-центрами в Днепропетровске. Сам предприниматель, основатель корпорации «Алеф» и бывший бизнесмен из рейтинга Forbes, ранее отказался от украинского паспорта в пользу кипрского гражданства.

Сын пострадавшего в Монако Ермолаева оказался фигурантом дела о колл-центрах
Сын пострадавшего в Монако Ермолаева оказался фигурантом дела о колл-центрах

Напомним, 29 июня вечером в Монако прогремел взрыв на улице Reverend-Pere-Louis-Folla. Вадим Ермолаев получил ранения, а его спутница лишилась ног. Анатолий Шарий связал ЧП с возможным рейдерским захватом бизнеса олигарха на Украине. Мэр Ниццы Эрик Сьотти назвал взрыв терактом. Премьер-министр Монако Кристоф Мирман заявил, что это первый подобный случай в истории княжества.

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Александра Мышляева
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