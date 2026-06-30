Названа возможная причина покушения на украинского олигарха Ермолаева

Взрыв в Монако, прогремевший 29 июня, мог быть целенаправленным покушением на бизнесмена Вадима Ермолаева из-за колл-центров в Днепре. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, атака могла быть организована представителями преступного мира и быть связана с колл-центрами в Днепропетровске. Сам предприниматель, основатель корпорации «Алеф» и бывший бизнесмен из рейтинга Forbes, ранее отказался от украинского паспорта в пользу кипрского гражданства.